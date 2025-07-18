Медведев пообещал «европейским недоумкам» усиление ударов по Украине

Удары по украинским объектам, в том числе по Киеву, будут усиливаться, предупредил замредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сделал это заявление в ответ на согласование «европейскими недоумками» 18-го пакета санкций против России, отметив, что эти меры не смогут повлиять на позицию Москвы.

«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — написал Медведев в телеграм-канале.