Медведев пообещал «европейским недоумкам» усиление ударов по Украине
Медведев: Украина, включая Киев, столкнётся с усилением атак
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Удары по украинским объектам, в том числе по Киеву, будут усиливаться, предупредил замредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сделал это заявление в ответ на согласование «европейскими недоумками» 18-го пакета санкций против России, отметив, что эти меры не смогут повлиять на позицию Москвы.
«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — написал Медведев в телеграм-канале.
Также зампред Совбеза заявил о необходимости для России сохранять память о русофобии и проявлять ненависть к её распространителям. Кроме того, он высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС якобы поразил «сердце военной машины России», намекнув на её незнание реального положения дел.
Напомним, что Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России. В Кремле подчеркнули, что каждый новый пакет требует внимательного изучения. Дмитрий Песков отметил, что санкции несут ущерб не только для России, но и для стран, которые их вводят. По его словам, Москва уже адаптировалась к жизни в условиях экономического давления.