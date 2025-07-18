Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 12:39

Медведев пообещал «европейским недоумкам» усиление ударов по Украине

Медведев: Украина, включая Киев, столкнётся с усилением атак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удары по украинским объектам, в том числе по Киеву, будут усиливаться, предупредил замредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сделал это заявление в ответ на согласование «европейскими недоумками» 18-го пакета санкций против России, отметив, что эти меры не смогут повлиять на позицию Москвы.

«Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится. Удары по объектам так называемой Украины, включая Киев, будут наноситься с возрастающей силой», — написал Медведев в телеграм-канале.

Также зампред Совбеза заявил о необходимости для России сохранять память о русофобии и проявлять ненависть к её распространителям. Кроме того, он высмеял высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС якобы поразил «сердце военной машины России», намекнув на её незнание реального положения дел.

ЕС скоро не оставит и цента: В МИД заявили о возможном обнулении торговли с Европой
ЕС скоро не оставит и цента: В МИД заявили о возможном обнулении торговли с Европой

Напомним, что Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России. В Кремле подчеркнули, что каждый новый пакет требует внимательного изучения. Дмитрий Песков отметил, что санкции несут ущерб не только для России, но и для стран, которые их вводят. По его словам, Москва уже адаптировалась к жизни в условиях экономического давления.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • ЕС
  • Совбез РФ
  • Санкции против России
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar