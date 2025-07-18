«Перестроились»: В Госдуме указали на бесполезность новых санкций ЕС
Депутат Шолохов: Новые санкции уже не смогут серьёзно повлиять на экономику РФ
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Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций против России, но эти меры уже не смогут серьёзно повлиять на экономику страны. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с «Газетой.ru».
«Очевидно, что все инструменты давления европейское сообщество уже испытало и единственное, что они сейчас могут делать, — это ещё больше повышать проценты пошлин. Критического действия на экономику России это оказать уже не может. Помимо всего прочего именно благодаря санкциям экономика нашей страны перестроилась совершенно, и это влияние из-за рубежа стало минимальным», — сказал Шолохов.
По его словам, новые ограничения создадут определённые сложности, но они не будут критичными. Депутат также отметил, что этот пакет скорее имеет политическое значение, поскольку ЕС пришлось оказывать давление на некоторых своих членов, занимавших более взвешенную позицию.
Напомним, что Европейский союз после двух месяцев переговоров согласовал 18-й пакет санкций против России. В список ограничений добавлены 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, и индийский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти».