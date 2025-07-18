«Перестроились»: В Госдуме указали на бесполезность новых санкций ЕС

Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций против России, но эти меры уже не смогут серьёзно повлиять на экономику страны. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с «Газетой.ru».

«Очевидно, что все инструменты давления европейское сообщество уже испытало и единственное, что они сейчас могут делать, — это ещё больше повышать проценты пошлин. Критического действия на экономику России это оказать уже не может. Помимо всего прочего именно благодаря санкциям экономика нашей страны перестроилась совершенно, и это влияние из-за рубежа стало минимальным», — сказал Шолохов.