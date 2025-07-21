Полный назад. Какой будет ключевая ставка Центробанка с 25 июля 2025 года Экономисты сделали прогнозы по ключевой ставке, которую Центробанк установит 25 июля. Несмотря на отсутствие серьёзных разногласий, на рынке сохраняется интрига. Что произойдёт со ставкой ЦБ и что беспокоит экономистов? 20 июля, 21:25 Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке с 25 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

На заседании Банка России, которое пройдёт в будущую пятницу, базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 150–200 базисных пунктов, до 18–18,5% годовых. Такой вариант выглядит наиболее вероятным: инфляция постепенно замедляется, рубль сохраняет стабильность, а налоговый период поддерживает валютный рынок. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Изначально наш вариант ожидал сокращения ставки на 100 б.п., но вслед за биржевыми ожиданиями мы пересмотрели прогноз. Основными аргументами для смягчения ДКП будут охлаждение потребительского спроса, умеренные данные по ценам и необходимость ослабить давление на бизнес и заёмщиков после затяжного периода жёсткой политики, — отметил Василий Гиря.

При этом инфляционные ожидания остаются контролируемыми, а бюджет получает поддержку от нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений.

— Есть и более радикальные оценки: например, снижение на 300 б.п., до 17%, но такой шаг вряд ли будет реализован: он может быть воспринят как чрезмерно резкий. Особенно с учётом внешних рисков и сохраняющейся волатильности на глобальных рынках. ЦБ, скорее всего, выберет эволюционный подход, снижая ставку поэтапно, — добавил Василий Гиря.

На заседании 25 июля Банк России может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, с текущих 20% до 18–19%. Такой сценарий объясняется замедлением инфляции — по последним данным, годовой рост цен опустился ниже 9,4%, а инфляционные ожидания стабилизировались. Кроме того, на рынке сохраняется низкий спрос на кредиты, а курс рубля демонстрирует относительную стабильность, что позволяет Центробанку осторожно смягчать денежно-кредитную политику. На эти моменты обратил внимание управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Однако, по его мнению, возможен и более сдержанный шаг — снижение только на 1 п.п., если ЦБ сочтёт риски инфляционного ускорения всё ещё высокими. Среди таких рисков — рост регулируемых тарифов, повышение бюджетных расходов и потенциальное усиление внешнего давления. Тем не менее доминирующая точка зрения рынка — это снижение ставки на 2 п.п., до 18%, как наиболее вероятный и сбалансированный вариант.

Банк России может принять решение о более резком сокращении ставки по сравнению с июнем на фоне замедления инфляционных процессов. Усиливаются тенденции дезинфляции, деловая активность замедляется, а жёсткая денежно-кредитная политика подтверждает свою эффективность. В связи с этим на заседании 25 июля существует вероятность снижения ключевой ставки на два процентных пункта — до 18%. В дальнейшем, к концу года, ставка может опуститься до уровня примерно 14% годовых. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Снизить ставку на один или несколько процентных пунктов — на наш взгляд, это наиболее вероятный сценарий, так как согласуется с общим «смягчительным» вектором, сигналы к которому даёт финрегулятор. Снижение ключевой ставки всегда способствует ослаблению национальной валюты, что в условиях снижения потолка цен на Urals, которое приняли европейские чиновники, улучшит наполняемость бюджета. Эта задача сейчас становится более приоритетной, чем снижение инфляционного давления внутри страны, — считает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

При этом снижать ставку нельзя резко — это чревато, по его мнению, возрастанием нагрузки на банковский сектор, резким оттоком денежной массы клиентов, обязанностью продолжать выплачивать прибыль по дорогим депозитам и оживлением на рынке кредитования. Постепенное снижение позволит кредитным организациям адаптироваться.

— Большинство экспертов считают, что ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ будет снижена на 200 б.п. В пользу этого прогноза играет значение SAAR в 4,0% и снижение годовой инфляции до уровня 9,4%. Хотя на фоне хорошей статистики появились ожидания в снижении до 17%. Однако напомним: ЦБ ранее говорил о том, что более резкое снижение ставки может вновь ускорить разгон инфляции, — отметила специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

Авторы Нина Важдаева