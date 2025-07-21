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Полный назад. Какой будет ключевая ставка Центробанка с 25 июля 2025 года

Экономисты сделали прогнозы по ключевой ставке, которую Центробанк установит 25 июля. Несмотря на отсутствие серьёзных разногласий, на рынке сохраняется интрига. Что произойдёт со ставкой ЦБ и что беспокоит экономистов?

20 июля, 21:25
Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке с 25 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

Экономисты сделали прогноз по ключевой ставке с 25 июля 2025 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

На заседании Банка России, которое пройдёт в будущую пятницу, базовый сценарий предполагает снижение ключевой ставки на 150–200 базисных пунктов, до 18–18,5% годовых. Такой вариант выглядит наиболее вероятным: инфляция постепенно замедляется, рубль сохраняет стабильность, а налоговый период поддерживает валютный рынок. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

— Изначально наш вариант ожидал сокращения ставки на 100 б.п., но вслед за биржевыми ожиданиями мы пересмотрели прогноз. Основными аргументами для смягчения ДКП будут охлаждение потребительского спроса, умеренные данные по ценам и необходимость ослабить давление на бизнес и заёмщиков после затяжного периода жёсткой политики, — отметил Василий Гиря.

При этом инфляционные ожидания остаются контролируемыми, а бюджет получает поддержку от нефтегазовых и ненефтегазовых поступлений.

— Есть и более радикальные оценки: например, снижение на 300 б.п., до 17%, но такой шаг вряд ли будет реализован: он может быть воспринят как чрезмерно резкий. Особенно с учётом внешних рисков и сохраняющейся волатильности на глобальных рынках. ЦБ, скорее всего, выберет эволюционный подход, снижая ставку поэтапно, — добавил Василий Гиря.

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На заседании 25 июля Банк России может снизить ключевую ставку на 1–2 процентных пункта, с текущих 20% до 18–19%. Такой сценарий объясняется замедлением инфляции — по последним данным, годовой рост цен опустился ниже 9,4%, а инфляционные ожидания стабилизировались. Кроме того, на рынке сохраняется низкий спрос на кредиты, а курс рубля демонстрирует относительную стабильность, что позволяет Центробанку осторожно смягчать денежно-кредитную политику. На эти моменты обратил внимание управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Однако, по его мнению, возможен и более сдержанный шаг — снижение только на 1 п.п., если ЦБ сочтёт риски инфляционного ускорения всё ещё высокими. Среди таких рисков — рост регулируемых тарифов, повышение бюджетных расходов и потенциальное усиление внешнего давления. Тем не менее доминирующая точка зрения рынка — это снижение ставки на 2 п.п., до 18%, как наиболее вероятный и сбалансированный вариант.

Банк России может принять решение о более резком сокращении ставки по сравнению с июнем на фоне замедления инфляционных процессов. Усиливаются тенденции дезинфляции, деловая активность замедляется, а жёсткая денежно-кредитная политика подтверждает свою эффективность. В связи с этим на заседании 25 июля существует вероятность снижения ключевой ставки на два процентных пункта — до 18%. В дальнейшем, к концу года, ставка может опуститься до уровня примерно 14% годовых. Такой прогноз сделал аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

— Снизить ставку на один или несколько процентных пунктов — на наш взгляд, это наиболее вероятный сценарий, так как согласуется с общим «смягчительным» вектором, сигналы к которому даёт финрегулятор. Снижение ключевой ставки всегда способствует ослаблению национальной валюты, что в условиях снижения потолка цен на Urals, которое приняли европейские чиновники, улучшит наполняемость бюджета. Эта задача сейчас становится более приоритетной, чем снижение инфляционного давления внутри страны, считает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

При этом снижать ставку нельзя резко — это чревато, по его мнению, возрастанием нагрузки на банковский сектор, резким оттоком денежной массы клиентов, обязанностью продолжать выплачивать прибыль по дорогим депозитам и оживлением на рынке кредитования. Постепенное снижение позволит кредитным организациям адаптироваться.

— Большинство экспертов считают, что ключевая ставка на ближайшем заседании ЦБ будет снижена на 200 б.п. В пользу этого прогноза играет значение SAAR в 4,0% и снижение годовой инфляции до уровня 9,4%. Хотя на фоне хорошей статистики появились ожидания в снижении до 17%. Однако напомним: ЦБ ранее говорил о том, что более резкое снижение ставки может вновь ускорить разгон инфляции, — отметила специалист управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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