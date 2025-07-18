Украиские войска оказались не в состоянии выполнить запрос президента США Дональда Трампа о переходе в наступление. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание сообщает о попытках ВСУ наступать, которые, однако, не приносят значительных успехов. Причиной этого, по мнению авторов материала, является доминирование беспилотников на поле боя, позволяющее обеим сторонам эффективно срывать наступления противника. Успешные атаки возможны только при постоянном пополнении штурмовых подразделений.

Журналисты указывают, что численное превосходство российских резервов позволяет им продвигаться вдоль линии фронта. В статье также затрагивается тема слухов о том, что украинское командование концентрирует стратегические резервы в тылу для последующего прорыва на одном из участков фронта.