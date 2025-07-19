В Госдуме разъяснили поправки к перечню противопоказаний для водителей

В список внесут изменения, которые затрагивают категории психических нарушений — в частности, теперь туда войдут общие расстройства психологического развития, включая, например, аутизм. По словам депутата, такой шаг оправдан, так как эти состояния могут существенно снижать способность водить машину безопасно.

Также произошла замена ранее использовавшегося диагноза «ахроматопсия» на более широкий термин — «аномалии цветового восприятия». Это позволит учитывать различные формы нарушения цветоощущения. По мнению чиновника, поправки носят характер уточнения и адаптации существующих требований к современным реалиям, без введения радикальных изменений. Водители и будущие участники дорожного движения вряд ли столкнутся с серьёзными сложностями из-за нововведений.

Ранее в России вступили в силу новые штрафы для водителей и автовладельцев. Теперь за отказ остановиться по требованию ГИБДД придётся заплатить от 7 до 10 тысяч рублей, а рецидив может повлечь за собой штраф в 10 тысяч или лишение прав на 4-6 месяцев. Меры также коснулись грузоперевозчиков: 600 тысяч рублей для владельца грузовика за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями, и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см (теперь взимается с собственника).