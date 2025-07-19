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Опубликовано 19 июля 2025, 15:12

Собянин заявил об уничтожении беспилотника, летевшего в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Системы ПВО перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время на территории, где обнаружены фрагменты сбитого дрона, проводятся работы аварийно-спасательными службами.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

«Сбей! Да!»: В Солнечногорском районе Подмосковья расчёты ПВО сбили беспилотник ВСУ
«Сбей! Да!»: В Солнечногорском районе Подмосковья расчёты ПВО сбили беспилотник ВСУ

А ранее Life.ru показал видео с кадрами уничтожения дрона ВСУ вблизи Зеленограда в Подмосковье. Жители пригородных районов Москвы сообщили о серии громких звуков. По их словам, было слышно от восьми до десяти хлопков.

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Наталья Демьянова
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