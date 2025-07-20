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20 июля, 05:21
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В Германии заявили о сговоре протянувшего Путину руку Зеленского с США

Spiegel: Зеленский мог сговориться с США по предложению о переговорах с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский мог сговориться с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как предложить ускорить переговорную динамику, проведя новый раунд переговоров в Стамбуле. Об этом утверждает немецкий журнал Spiegel, не уточняя причин.

«Новый шаг Украины может быть результатом сговора с США», — пишет автор публикации.

Издание считает, что на сговор указывают недавний недельный визит спецпосланника американского президента США Кита Келлога в Киев и ультиматум Трампа к России с требованием закончить конфликт за 50 дней.

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Напомним, Зеленский сообщил, что глава нацбезопасности Украины Рустем Умеров по его поручению предложил российской делегации провести очередной раунд переговоров на следующей неделе. Он также вновь заявил о желании лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Источник, близкий к делегации РФ заявил, что предложение было получено.

Андрей Бражников
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