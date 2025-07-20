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20 июля, 06:01

Полиция сочла умышленным наезд на толпу в Лос-Анджелесе, где ранены 20 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

В полиции Лос-Анджелеса считают, что водитель намеренно врезался в толпу на своём автомобиле. Об этом в эфире телеканала CBS сообщила официальный представитель правоохранительных органов Лиллиан Карранца.

По её словам, после того как машина въехала в скопление людей, водитель оказался окружён толпой, которая вытащила его из автомобиля. В ходе конфликта один из присутствующих выстрелил в него.

«Водитель был госпитализирован, его оперируют, но он также в стабильном состоянии», — сказала представитель полиции.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе около 20 человек получили травмы, когда в толпу на полой скорости въехал автомобиль. При этом пятеро из них находятся в критическом положении. Личность водителя и его мотивы устанавливает полиция.

Владимир Озеров
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