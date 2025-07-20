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20 июля, 06:20

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги, гавань пока не отправляет и не принимает самолёты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — информирует служба.

Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. По заявлению мэра столицы Сергея Собянина, были уничтожены 15 украинских БПЛА, летевших в направлении города. В связи с этим в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введены ограничения на приём и выпуск самолётов. На местах падения дронов ВСУ работают экстренные службы.

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Андрей Бражников
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