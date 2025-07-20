«Хочет жить»: Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина

Владимир Зеленский хочет получить от президента РФ Владимира Путина гарантии безопасности, именно поэтому главе киевского режима приспичило поговорить с российским лидером. Об этом заявил политолог Алексей Мухин. По его словам, Зеленский «хочет жить дальше, чтобы использовать наворованное».

«Путин — единственный политик глобального уровня, который может гарантировать Зеленскому безопасность», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.