«Хочет жить»: Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина
Политолог Мухин: Зеленский хочет получить от Путина гарантии безопасности
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Владимир Зеленский хочет получить от президента РФ Владимира Путина гарантии безопасности, именно поэтому главе киевского режима приспичило поговорить с российским лидером. Об этом заявил политолог Алексей Мухин. По его словам, Зеленский «хочет жить дальше, чтобы использовать наворованное».
«Путин — единственный политик глобального уровня, который может гарантировать Зеленскому безопасность», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.
Напомним, ранее Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил через соцсети, что «нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный».