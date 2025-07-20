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20 июля, 07:58

«Хочет жить»: Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина

Политолог Мухин: Зеленский хочет получить от Путина гарантии безопасности

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский хочет получить от президента РФ Владимира Путина гарантии безопасности, именно поэтому главе киевского режима приспичило поговорить с российским лидером. Об этом заявил политолог Алексей Мухин. По его словам, Зеленский «хочет жить дальше, чтобы использовать наворованное».

«Путин — единственный политик глобального уровня, который может гарантировать Зеленскому безопасность», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил через соцсети, что «нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный».

Борис Эльфанд
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