Встреча лидеров РФ, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа определит будущее нашего мира и станет поворотным моментом во всей мировой политике. На их переговорах будут заложены основы устойчивого многополярного порядка. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Неужели мы станем свидетелями новой «Ялты» или Потсдамской конференции 1945 года, когда державы-победители договорились о новом мировом порядке, который впоследствии продержался 45 лет?» — написал эксперт.

По его словам, для организации такой встречи потребуется немало времени, но она помогла бы решить ряд глобальных проблем, вроде украинского конфликта и кризиса на Ближнем Востоке. Европейцы, по словам политолога, точно будут не в восторге от такой встречи, ведь война на Украине их полностью устраивает.

«Подобная трёхсторонняя встреча точно не понравится европейцам, которые против дипломатии и за войну на Украине. Им казалось, что они опять заполучили США на свою сторону», — считает Рар.

По его словам, Трамп поедет в Пекин только в том случае, если будет уверен, что оттуда он увезёт «дипломатическую победу в кармане». Вероятно, Вашингтону придётся отказаться от «от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в отношении России и Китая», ведь они могут окончательно поломать отношения между тремя ведущими державами, погрузив экономику в хаос.