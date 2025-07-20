18-й пакет санкций против России вскрыл серьёзные проблемы в ЕС
Политолог Булавицкий: Страны ЕС устали от санкционного давления на Россию
Флаги ЕС. Обложка © unsplash.com / Carl Gruner
Страны ЕС устали от санкционного давления на Россию, а также от действий политической элиты в Брюсселе, заявил член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий, обративший внимание, с какие трудом был согласован 18-й пакет санкций против нашей страны. По его словам, настолько длительные споры вокруг мер давления на РФ возникли впервые.
Политолог отметил, что раньше ЕС удавалось быстро урегулировать разногласия, несмотря на позиции отдельных стран. Однако новая глава дипломатии Кая Каллас не смогла стать объединяющей фигурой, а её жёсткая риторика лишь усложнила ситуацию. Не исключено также, что члены ЕС со временем начнут выбирать иной курс отношений с РФ.
«Уже сейчас некоторые государства терпят серьёзные экономические издержки», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, после длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Однако в МИД РФ анонсировали контрмеры против 18-го пакета санкций ЕС.