18-й пакет санкций против России вскрыл серьёзные проблемы в ЕС

Страны ЕС устали от санкционного давления на Россию, а также от действий политической элиты в Брюсселе, заявил член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий, обративший внимание, с какие трудом был согласован 18-й пакет санкций против нашей страны. По его словам, настолько длительные споры вокруг мер давления на РФ возникли впервые.