Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбище логово иностранных наёмников ВСУ

ВС РФ нанесли удары по украинской топливной инфраструктуре, использовавшейся в интересах армии противника. Также были поражены пункты временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах зоны СВО. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку с использованием беспилотников по российским регионам. В общей сложности были сбиты 93 дрона самолётного типа. Больше всего аппаратов уничтожили на Брянской областью — 38, 19 — над Московской областью, 16 из них следовали к Москве. В небе Калужской области поражены 16 беспилотников, над Тульской — восемь, ПВО Орловской и Нижегородской областей уничтожило по пять дронов, над черноморской акваторией сбиты три БПЛА, над Курской областью — два, и по одному над Белгородской и Рязанской областями.