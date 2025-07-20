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20 июля, 09:46
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Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбище логово иностранных наёмников ВСУ

ВС РФ поразили топливные хабы ВСУ и нанесли удары по ПВД иностранных наёмников

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

ВС РФ нанесли удары по украинской топливной инфраструктуре, использовавшейся в интересах армии противника. Также были поражены пункты временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах зоны СВО. Об этом проинформировали в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту топливной инфраструктуры Украины, используемому в интересах ВСУ, цеху сборки БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — сообщают в военном ведомстве.

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Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку с использованием беспилотников по российским регионам. В общей сложности были сбиты 93 дрона самолётного типа. Больше всего аппаратов уничтожили на Брянской областью — 38, 19 — над Московской областью, 16 из них следовали к Москве. В небе Калужской области поражены 16 беспилотников, над Тульской — восемь, ПВО Орловской и Нижегородской областей уничтожило по пять дронов, над черноморской акваторией сбиты три БПЛА, над Курской областью — два, и по одному над Белгородской и Рязанской областями.

Юрий Лысенко
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