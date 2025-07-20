25-летний мотоциклист без прав и шлема разбился насмерть в Нижнем Тагиле

25-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Нижнем Тагиле, его спутница в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла рано утром 20 июля на улице Индустриальной, где молодой человек врезался в бордюр. По данным инспекторов, на нём не было шлема. Также водитель гонял без прав. 19-летняя пассажирка мотоцикла выжила, но получила травмы. Сейчас она в больнице. В ГИБДД уточнили, что погибший ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.