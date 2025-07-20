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20 июля, 10:11

25-летний мотоциклист без прав и шлема разбился насмерть в Нижнем Тагиле

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

25-летний мотоциклист без прав погиб в ДТП в Нижнем Тагиле, его спутница в больнице. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла рано утром 20 июля на улице Индустриальной, где молодой человек врезался в бордюр. По данным инспекторов, на нём не было шлема. Также водитель гонял без прав. 19-летняя пассажирка мотоцикла выжила, но получила травмы. Сейчас она в больнице. В ГИБДД уточнили, что погибший ранее уже привлекался к ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения.

«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа провели процессуальные действия. Назначены необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую для установления состояния водителя в момент ДТП, ведётся расследование», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в аварии под Пензой погибли двое взрослых и двое маленьких детей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Александра Мышляева
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