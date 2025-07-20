Водитель Mercedes насмерть сбил 64-летнюю женщину в Махачкале

В Махачкале на проспекте Акушинского произошла страшная авария в ночь на 20 июля. 32-летний местный житель за рулём насмерть сбил 64-летнюю женщину. Об этом информирует МВД по Республике Дагестан.

«В 3:10 на проспекте Акушинского 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц С 320», совершил наезд на 64-летнюю жительницу Шамильского района, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте», – рассказали в управлении.