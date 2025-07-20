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20 июля, 12:14

Водитель Mercedes насмерть сбил 64-летнюю женщину в Махачкале

В Махачкале водитель «Мерседеса» насмерть сбил 64-летнюю женщину. Обложка © Telegram/МВД по Республике Дагестан

В Махачкале водитель «Мерседеса» насмерть сбил 64-летнюю женщину. Обложка © Telegram/МВД по Республике Дагестан

В Махачкале на проспекте Акушинского произошла страшная авария в ночь на 20 июля. 32-летний местный житель за рулём насмерть сбил 64-летнюю женщину. Об этом информирует МВД по Республике Дагестан.

«В 3:10 на проспекте Акушинского 32-летний местный житель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц С 320», совершил наезд на 64-летнюю жительницу Шамильского района, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте», – рассказали в управлении.

Появилось видео жёсткого ДТП с 18 детьми в уазике в Дагестане
Появилось видео жёсткого ДТП с 18 детьми в уазике в Дагестане

Ранее сообщалось, что 19 июля в Дагестане произошло ДТП с участием автомобиля УАЗ-3303, в котором находились 18 детей в возрасте от 7 до 15 лет и двое взрослых. Машина перевернулась. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, касающейся небезопасного оказания услуг.

Анастасия Никонорова
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