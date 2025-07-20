Китай поставил в Россию рекордное количество пива

Китай в июне отправил в Россию огромное количество пива — 4,9 миллиона литров. Это стало самым высоким показателем для торговли между двумя странами, как сообщают данные китайской таможни, проанализированные РИА «Новости».

Россия в начале лета купила 4,9 миллиона литров китайского пива, что на 40% больше, чем в мае. Стоимость этих закупок тоже возросла — на 50%, составив 4,5 миллиона долларов. Оба этих показателя установили новые рекорды.

За первые шесть месяцев этого года китайские компании продали в Россию 20,1 миллиона литров пива на сумму 18 миллионов долларов. Это также на 50% больше, чем за тот же период прошлого года как по объему, так и по деньгам. В целом в июне Китай экспортировал другим странам 89,8 миллиона литров пива на 64,4 миллиона долларов, что выше показателей предыдущего месяца.