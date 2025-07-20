Китай поставил в Россию рекордное количество пива
Китай поставил в Россию 4,9 млн литров пива в июне
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Китай в июне отправил в Россию огромное количество пива — 4,9 миллиона литров. Это стало самым высоким показателем для торговли между двумя странами, как сообщают данные китайской таможни, проанализированные РИА «Новости».
Россия в начале лета купила 4,9 миллиона литров китайского пива, что на 40% больше, чем в мае. Стоимость этих закупок тоже возросла — на 50%, составив 4,5 миллиона долларов. Оба этих показателя установили новые рекорды.
За первые шесть месяцев этого года китайские компании продали в Россию 20,1 миллиона литров пива на сумму 18 миллионов долларов. Это также на 50% больше, чем за тот же период прошлого года как по объему, так и по деньгам. В целом в июне Китай экспортировал другим странам 89,8 миллиона литров пива на 64,4 миллиона долларов, что выше показателей предыдущего месяца.
Ранее в Роскачестве сообщили, что в сотрудничестве с отраслевыми экспертами они разрабатывают стандарт, который будет подтверждать российское происхождение пива. Этот стандарт будет предусматривать локализацию производства на уровне не менее 95% и должен быть готов к концу года. Представители организации уточнили, что в рамках разработки будут установлены критерии для признания пива российским, включая требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов.