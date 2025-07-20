Путин: Создание предприятий для автопрома говорит о жизнеспособности экономики

Россия смогла воссоздать сеть предприятий по производству компонентов для автопрома, посему экономика страны остаётся жизнеспособной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры беседы были записаны в январе.

«Вот у «АвтоВАЗа», например, 1500 предприятий-партнёров. Что это за партнёры? Это в основном производители компонентной базы», — сказал глава государства.

Это, по словам Путина, играет важнейшую роль в работе автомобильной отрасли.

Он подчеркнул, что современное автомобилестроение невозможно без широкой базы предприятий-поставщиков. В сложившихся условиях России удалось восстановить эту инфраструктуру и наладить производство необходимых деталей.