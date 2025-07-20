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20 июля, 11:43

Путин: Создание предприятий для автопрома говорит о жизнеспособности экономики

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия смогла воссоздать сеть предприятий по производству компонентов для автопрома, посему экономика страны остаётся жизнеспособной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Кадры беседы были записаны в январе.

«Вот у «АвтоВАЗа», например, 1500 предприятий-партнёров. Что это за партнёры? Это в основном производители компонентной базы», сказал глава государства.

Это, по словам Путина, играет важнейшую роль в работе автомобильной отрасли.

Он подчеркнул, что современное автомобилестроение невозможно без широкой базы предприятий-поставщиков. В сложившихся условиях России удалось восстановить эту инфраструктуру и наладить производство необходимых деталей.

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Ранее Life.ru сообщал, что в день своего 59-летия «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж новой модели Lada Iskra, представленного в трёх вариантах: седан, универсал и универсал SW Cross. Как говорят конструкторы, там более 90% российских деталей.

Владимир Озеров
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