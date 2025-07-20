Дым и паника: На видео сняли ад на горящем пароме с 280 пассажирами у берегов Индонезии
На видео сняли пассажиров, прыгающих в воду с горящего парома в Индонезии
У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM Barcelona VA, на котором было 280 человек. Многие из них в панике прыгали в море, чтобы спастись. О ЧП у берегов Северного Сулавеси сообщает The U.S. Sun.
Пока не известно, сколько людей пострадало. Местные журналисты говорят, что помощь пришла только через полчаса после начала пожара.
На переполненном пароме вспыхнул сильный пожар, и пассажирам пришлось прыгать за борт. Десятки людей, вероятно, остались в ловушке. Когда с нижних палуб начал подниматься черный дым, на борту началась паника. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как пассажиры кричат и просят о помощи.
На некоторых кадрах видно, как сотрудники помогают пассажирам надеть спасательные жилеты перед тем, как они выпрыгнули с парома. Власти пока не подтвердили информацию о возможных жертвах.
Ранее в Сакском районе Крыма, вдоль автодороги, соединяющей Евпаторию и Симферополь, зафиксирован крупный пожар. Огонь, причиной которого стал сухой травяной покров, охватил площадь в 40 гектаров. В результате сильного задымления на участке трассы было введено ограничение движения.