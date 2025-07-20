Дым и паника: На видео сняли ад на горящем пароме с 280 пассажирами у берегов Индонезии

У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром KM Barcelona VA, на котором было 280 человек. Многие из них в панике прыгали в море, чтобы спастись. О ЧП у берегов Северного Сулавеси сообщает The U.S. Sun.

Пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии. Видео © X/MadonsaIqbal

Пока не известно, сколько людей пострадало. Местные журналисты говорят, что помощь пришла только через полчаса после начала пожара.

На переполненном пароме вспыхнул сильный пожар, и пассажирам пришлось прыгать за борт. Десятки людей, вероятно, остались в ловушке. Когда с нижних палуб начал подниматься черный дым, на борту началась паника. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как пассажиры кричат и просят о помощи.

На некоторых кадрах видно, как сотрудники помогают пассажирам надеть спасательные жилеты перед тем, как они выпрыгнули с парома. Власти пока не подтвердили информацию о возможных жертвах.