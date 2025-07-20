1,5 млн украинцев не получили повестки из-за нехватки денег на конверты

Около 1,5 миллиона украинцев не встали на воинский учёт, потому что у военкоматов не было денег на конверты для рассылки повесток. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко. Он назвал это абсурдом.

«У нас около полутора миллиона людей, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы. — Прим. Life.ru)… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд», — сказал Костенко в интервью украинскому Радио NV.

С 18 мая 2024 года вступил в силу закон, который требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться онлайн. Если повестка не была вручена лично, датой «вручения» считается день, когда был поставлен штамп о невозможности передачи. Закон также требует, чтобы военнообязанные всегда имели при себе военный билет и показывали его по требованию. Сроки демобилизации в законе не указаны.