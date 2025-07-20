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20 июля, 13:46

Массовое ДТП с двумя грузовиками парализовало трассу на Урале

На трассе у Североуральска ограничили движение из-за массового ДТП с пятью авто

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Свердловской области произошла крупная авария на 135 километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель», движение на дороге ограничено. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение пяти транспортных средств, два из которых грузовые. <...> Количество пострадавших устанавливается. Движение транспорта временно ограничено», — говорится в сообщении.

Столкнулись пять машин, в том числе два грузовика. Дорогу временно перекрыли. Сколько человек пострадало, пока не известно. На месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют, что случилось.

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Анастасия Никонорова
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