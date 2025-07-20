Массовое ДТП с двумя грузовиками парализовало трассу на Урале

В Свердловской области произошла крупная авария на 135 километре автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель», движение на дороге ограничено. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение пяти транспортных средств, два из которых грузовые. <...> Количество пострадавших устанавливается. Движение транспорта временно ограничено», — говорится в сообщении.