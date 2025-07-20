В Анапе загорелся частный реабилитационный центр, спасены 25 человек
Обложка © Telegram / 39 канал Анапа
В станице Анапской произошло серьёзное возгорание в здании частного реабилитационного центра на улице Атамана Бабыча. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар в станице. Видео © Telegram / 39 канал Анапа
Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 14:39 20 июля 2025 года. Специалисты незамедлительно направили к месту происшествия несколько экипажей и технику для ликвидации пожара.
Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пламя охватило часть здания центра реабилитации. К 15:45 пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров. Для тушения привлекли 11 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В 16:36 пожар был полностью потушен.
В ходе эвакуации из опасной зоны были выведены 25 человек. Данных о пострадавших нет. Спасатели призывают соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Крыму специалисты потушили ландшафтный пожар на площади 40 гектар. По словам представителей МЧС, там вспыхнула сухая трава. В тушении задействовали 23 единицы техники и 81-го пожарного.