В Анапе загорелся частный реабилитационный центр, спасены 25 человек

В станице Анапской произошло серьёзное возгорание в здании частного реабилитационного центра на улице Атамана Бабыча. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар в станице. Видео © Telegram / 39 канал Анапа

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона в 14:39 20 июля 2025 года. Специалисты незамедлительно направили к месту происшествия несколько экипажей и технику для ликвидации пожара.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пламя охватило часть здания центра реабилитации. К 15:45 пожар был локализован на площади около 200 квадратных метров. Для тушения привлекли 11 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники. В 16:36 пожар был полностью потушен.

В ходе эвакуации из опасной зоны были выведены 25 человек. Данных о пострадавших нет. Спасатели призывают соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.