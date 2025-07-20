Россиянам назвали неочевидные ошибки в защите от мошенников, обчищающих счета

Россиянам не следует пользоваться устаревшими протоколами безопасности для Wi-Fi или же сохранять банковские карты в браузерах, что может облегчить мошеннику работу по хищению денег. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надёжное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей. <…> Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password», — сказано в тексте.

В общественных Wi-Fi сетях всегда следует использовать приватные вкладки и не совершать без надобности финансовые операции. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы при восстановлении пароля. Как отмечается, аферисты часто пытаются попасть к личным данным потенциальной жертвы через подобные контрольные вопросы. Если ответы на них простые, то взлом будет совершён легко.

«Например, если контрольный вопрос — «Девичья фамилия матери», то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact», — пояснили в МВД.

И, наконец, мошенники всегда используют эффект внезапности и играют на эмоциях, пытаясь убедить жертву в срочности и неотложности решаемого вопроса. Если человек склонен к панике, он может повестись на давление и не проверить информацию на официальных ресурсах.