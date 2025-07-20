Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком. Беседы состоялись в воскресенье по телефону.

«В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР», — заявил турецкий дипломатический источник РИА «Новости».

По его словам, стороны обсудили текущие события в регионе, а также перспективы урегулирования кризиса. Источник уточнил, что контакты прошли в рамках координации между участниками переговорного процесса.