Фидан обсудил со спецпосланником Трампа ситуацию в Сирии
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Глава МИД Турции Хакан Фидан провёл переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США Дональда Трампа Томом Барраком. Беседы состоялись в воскресенье по телефону.
«В ходе переговоров была обсуждена ситуация в Сирии и проведена оценка встреч в Аммане касательно обстановки на юге САР», — заявил турецкий дипломатический источник РИА «Новости».
По его словам, стороны обсудили текущие события в регионе, а также перспективы урегулирования кризиса. Источник уточнил, что контакты прошли в рамках координации между участниками переговорного процесса.
Ранее в Сирии вступил в силу режим всеобщего прекращения огня. Ахмед аш-Шараа, занимающий пост президента переходного периода, обратился ко всем вооружённым группировкам, действующим на юге страны, с призывом к немедленному прекращению боевых действий. Сирийские власти заявили, что любые нарушения перемирия будут расцениваться как угроза суверенитету Сирии и повлекут за собой юридическую ответственность.