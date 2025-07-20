Спецпосланник США в Турции заявил о прекращении огня в Сирии

С 17:00 воскресенья все конфликтующие стороны в Сирии соблюдают режим прекращения огня. Об этом сообщает спецпосланник США Томас Баррак. По его словам, следующим шагом должен стать полный обмен удерживаемыми лицами, переговоры по которому уже ведутся.

Достигнутая договорённость стала результатом переговоров в Аммане, где Баррак встретился с министрами иностранных дел Сирии и Иордании. Стороны согласовали практические меры по деэскалации в районе сирийской Сувейды, где на прошлой неделе произошли ожесточённые столкновения между местными ополченцами и вооружёнными группировками.