VK Fest установил рекорд по числу выступающих артистов
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VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России: на его сценах выступили более 290 артистов и коллективов, а именно — 295. Рекорд вошёл в Книгу рекордов России, сообщает SHOT.
Среди хедлайнеров были Anna Asti, Лолита, «Три дня дождя», Хлеб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Хаски, Iowa, Niletto, Милана Хаметова, Amirchik и 5 Утра. Гости также могли посетить встречи с блогерами, включая Диму Масленникова, послушать лекции, поучаствовать в активностях и посмотреть «синюю дорожку».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что готовит коллаборацию с рэпером Птаха. Несколько месяцев назад музыкант предложил ей сотрудничество в создании совместного трека. Дипломат уже подготовила текст песни, а Птаха займется её исполнением.