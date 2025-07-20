Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 18:14

VK Fest установил рекорд по числу выступающих артистов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России: на его сценах выступили более 290 артистов и коллективов, а именно — 295. Рекорд вошёл в Книгу рекордов России, сообщает SHOT.

Среди хедлайнеров были Anna Asti, Лолита, «Три дня дождя», Хлеб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Хаски, Iowa, Niletto, Милана Хаметова, Amirchik и 5 Утра. Гости также могли посетить встречи с блогерами, включая Диму Масленникова, послушать лекции, поучаствовать в активностях и посмотреть «синюю дорожку».

От Гагариной до Захаровой: Фоторепортаж Life.ru с синей дорожки фестиваля VK Fest
От Гагариной до Захаровой: Фоторепортаж Life.ru с синей дорожки фестиваля VK Fest

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что готовит коллаборацию с рэпером Птаха. Несколько месяцев назад музыкант предложил ей сотрудничество в создании совместного трека. Дипломат уже подготовила текст песни, а Птаха займется её исполнением.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar