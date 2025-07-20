VK Fest установил рекорд по числу выступающих артистов

VK Fest официально стал самым звёздным фестивалем России: на его сценах выступили более 290 артистов и коллективов, а именно — 295. Рекорд вошёл в Книгу рекордов России, сообщает SHOT.

Среди хедлайнеров были Anna Asti, Лолита, «Три дня дождя», Хлеб, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Хаски, Iowa, Niletto, Милана Хаметова, Amirchik и 5 Утра. Гости также могли посетить встречи с блогерами, включая Диму Масленникова, послушать лекции, поучаствовать в активностях и посмотреть «синюю дорожку».