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20 июля, 17:54

Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

Сборная Китая по синхронному плаванию взяла первое место на чемпионате мира в Сингапуре. Обложка © ТАСС / ZUMA

Сборная Китая по синхронному плаванию взяла первое место на чемпионате мира в Сингапуре. Обложка © ТАСС / ZUMA

Сборная Китая заняла первое место в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Серебряные награды завоевала команда Японии, бронзовые — спортсменки из Испании. Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics)

Российские спортсмены не участвовали в этом виде программы. Они выступают на турнире в нейтральном статусе с ограничениями: без национальной символики, с запретом на публикации в соцсетях, связывающих их с Россией, а также на демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине.

Гандбольная сборная России может вернуться на международные соревнования
Гандбольная сборная России может вернуться на международные соревнования

Накануне Life.ru сообщал хорошую новость из мира киберспорта. Российский коллектив по дисциплине Dota 2 Team Spirit (двухкратные чемпионы мира) выиграл один из двух главных турниров года — Esports World Cup в Эр-Рияде, разгромив в гранд-финале Team Falcons с сухим счётом 3:0. Победивший коллектив представляют не только российские игроки — в составе играет и украинец Илья Yatoro Мулярчук.

Юрий Лысенко
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