Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла первое место на ЧМ в Сингапуре

Сборная Китая заняла первое место в произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Серебряные награды завоевала команда Японии, бронзовые — спортсменки из Испании. Об этом сообщает Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics)

Российские спортсмены не участвовали в этом виде программы. Они выступают на турнире в нейтральном статусе с ограничениями: без национальной символики, с запретом на публикации в соцсетях, связывающих их с Россией, а также на демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V, ассоциирующиеся со спецоперацией на Украине.