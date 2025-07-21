Олег Газманов объявлен в розыск на Украине
СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова
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Народный артист России Олег Газманов находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
Согласно размещённым на сайте ведомства сведениям, Газманову, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года. В случае задержания СБУ сулит звезде меру пресечения в виде заключения под стражу.
А советскую и российскую певицу, народную артистку России Надежду Кадышеву добавил в свою базу скандальный украинский сайт «Миротворец». Там размещены личные данные звезды.