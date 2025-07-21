Олег Газманов объявлен в розыск на Украине

Согласно размещённым на сайте ведомства сведениям, Газманову, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года. В случае задержания СБУ сулит звезде меру пресечения в виде заключения под стражу.