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21 июля, 05:17

Олег Газманов объявлен в розыск на Украине

СБУ объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова

Обложка © VK / Олег Газманов

Обложка © VK / Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов находится в базе розыска службы безопасности Украины (СБУ). Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.

Согласно размещённым на сайте ведомства сведениям, Газманову, как и остальным российским артистам и политикам, инкриминируется «покушение на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Он разыскивается спецслужбой с 3 марта 2022 года. В случае задержания СБУ сулит звезде меру пресечения в виде заключения под стражу.

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А советскую и российскую певицу, народную артистку России Надежду Кадышеву добавил в свою базу скандальный украинский сайт «Миротворец». Там размещены личные данные звезды.

Андрей Бражников
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