Демократия, которую проталкивает Запад, нашла своё отражение на Украине, где молодых мужчин сейчас хватают на улицах и отправляют на фронт. С такой критикой выступил у себя в соцсети Х глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Мобилизация на Украине. Видео © X / N. Dupont-Aignan

«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та «демократия», которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — написал французский политик.

Так он прокомментировал очередной эпизод силовой мобилизации ТЦК, где люди в военной форме вытаскивают из подъезда молодого человека, а затем волочат его за руки по земле к себе в микроавтобус.