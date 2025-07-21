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21 июля, 06:03

«Пора открыть глаза»: Во Франции ошеломлены из-за жутких кадров с Украины

Политик Дюпон-Эньян просит Запад проснуться после видео с работой ТЦК на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Демократия, которую проталкивает Запад, нашла своё отражение на Украине, где молодых мужчин сейчас хватают на улицах и отправляют на фронт. С такой критикой выступил у себя в соцсети Х глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Мобилизация на Украине. Видео © X / N. Dupont-Aignan

«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та «демократия», которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — написал французский политик.

Так он прокомментировал очередной эпизод силовой мобилизации ТЦК, где люди в военной форме вытаскивают из подъезда молодого человека, а затем волочат его за руки по земле к себе в микроавтобус.

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Ранее на Украине мужчине пришлось лопатой отбиваться от приехавших по его душу сотрудников ТЦК. Военкомы заблокировали его автомобиль, подъехав к нему с двух сторон. В ходе драки украинец вошёл в режим берсерка, поэтому даже газовый баллончик не помог против него.

Владимир Озеров
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