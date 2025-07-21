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Регион
21 июля, 08:47

15 прямых попаданий: Воздушные силы ВСУ заявили о сверхсложной ночи в Киеве

Воздушные силы ВСУ: В Киеве этой ночью зафиксировано более 15 прямых попаданий

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Киеве выдалась сложная ночь из-за российских ударов, во время атаки было зафиксировано более полутора десятков прямых попаданий по объектам в украинской столице. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Ночь была сверхсложная не только на Франковщине, также громко было в Киеве имеем более полутора десятка попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве не спокойной, также атакован и Харьков и другие регионы», — сообщил Игнат.

По данным Воздушных сил ВСУ, целью дронов-камикадзе и ракет стали не только объекты в тылу, но и на линии фронта. Игнат утверждает, что Россия применила сразу несколько типов вооружения, включая крылатые и аэробаллистические ракеты.

После взрывов, произошедших минувшей ночью в Киеве, в Соломенском районе загорелись склады. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, не называя другие цели.

Андрей Бражников
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