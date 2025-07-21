Как магнитные бури 41 000 лет назад чуть не уничтожили зарождающуюся цивилизацию людей

История нашей планеты полна загадок, и учёные постоянно ищут новые способы заглянуть в прошлое. Недавно междисциплинарная группа исследователей, объединяющая археологов и геофизиков, сделала удивительное открытие: оказывается, мощное изменение магнитного поля Земли, произошедшее 41 000 лет назад, могло серьёзно повлиять на жизнь и поведение древних людей. Их исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проливает свет на то, как жили наши предки, ещё подробнее. Представьте себе, из-за магнитной бури той силы нас с вами могло сегодня не быть вовсе. Как геоштормы и магнитные бури невиданной силы повлияли на Землю?

Учёные выяснили, что тогда произошла не просто очень мощная магнитная буря, это была настоящая геомагнитная катастрофа, которую назвали Лашампской экскурсией. Это явление было кратковременным, но крайне интенсивным.

Магнитные бури, которые могли стереть с лица земли неандертальцев и Homo sapiens. Фото © «Шедеврум»

Что это такое? Лашампская экскурсия — это феномен резкого ослабления магнитного поля Земли на более чем 90%. Характеризуется хаотичным перемещением магнитных полюсов и почти полным исчезновением магнитосферы, защищающей Землю от солнечного ветра и ультрафиолетового излучения. И учёные не сомневаются — это явление точно повлияло на здоровье и поведение древних людей, включая неандертальцев и Homo sapiens.

Магнитное поле Земли — это наш естественный щит от солнечного ветра и вредного ультрафиолетового излучения. Магнитосфера, создаваемая этим полем, отражает большую часть космической радиации, защищая всё живое на планете. Но во время Лашампской экскурсии этот щит практически исчез, подвергнув Землю мощному потоку излучения. Небо было окрашено полярными сияниями не только у полюсов, но и в районе экватора, что повысило уровень ультрафиолета.

Почему Земля без магнитного поля непригодна для жизни? Фото © «Шедеврум»

В результате возрос уровень радиации, что могло вызывать солнечные ожоги и повреждения глаз у древних людей. Учёные также предполагают, что это повлияло на поведение и здоровье неандертальцев и Homo sapiens, живших в то время на территории современной Европы.

Археологические находки того периода косвенно подтверждают эту теорию. Учёные обнаружили, что в это время резко возросло использование охры — природного минерального пигмента, который мог служить древним аналогом солнцезащитного крема. Также есть предположения, что люди стали чаще искать убежища в пещерах, создавать более плотную одежду и использовать другие доступные средства для защиты от агрессивного солнечного излучения.

Что такого нашли учёные, что это заставило их пересмотреть всю историю неандертальцев и Homo sapiens? Фото © «Шедеврум»

В то время территорию современной Европы населяли неандертальцы и Homo sapiens. Возможно, разные группы по-разному адаптировались к изменившимся условиям. Хотя исследователи подчёркивают, что Лашампская экскурсия не обязательно была единственной причиной вымирания неандертальцев, она вполне могла стать одним из факторов, усложнивших их существование.