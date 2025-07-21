Столичные коворкинг-центры НКО работают с инклюзивными посетителями В помещениях центров предусмотрены безбарьерные проходы, тактильная разметка для слабовидящих и другие элементы доступной среды. 21 июля, 16:31 Коворкинг-центры в Москве принимают инклюзивных посетителей. Обложка © mos.ru / Пресс-служба Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) Москвы проводят для горожан с особенностями здоровья творческие и спортивные занятия, концерты, образовательные встречи в коворкинг-центрах НКО. Коворкинг-центры НКО становятся местом, где люди вне зависимости от состояния здоровья получают возможности для творчества, обучения и общения.

Занятия йогой, концерт и мастер-классы

Людям с ограниченными возможностями здоровья удобно посещать коворкинг-центры благодаря продуманной инфраструктуре: пандусам, специальным спускам, тактильной разметке для навигации и просторным санузлам, адаптированным для колясочников. Здесь поддерживают взрослых людей с инвалидностью.

— Сразу после регистрации НКО мы начали пользоваться помещениями коворкинг-центров. За это время мы оценили возможности разных пространств. Например, на кухне в СЗАО незрячие повара проводили кулинарные мастер-классы. В конференц-зале в ЮВАО собирались на уроки проекта «Школа леди» — мастер-классы о красоте и здоровье для наших уникальных женщин. Главное, что помещения оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья: у нас много ребят на колясках и с опорой, — отметила Анна Колганникова, руководитель «Инватрисы».

31 мая организация пригласила всех желающих в коворкинг-центр НКО на ВДНХ на концерт. Гости смогли послушать стихи и песни, потанцевать с участниками проекта «Инклюзивные балы России», познакомиться с музыкантами студии «Барабанные ритмы».

Помещения коворкинг-центров подходят и для нестандартных мероприятий. Например, на занятии по туризму разбирали теорию похода и учились ставить палатку. 21 июня отметили Международный день йоги: приглашённые инструкторы показали асаны и дыхательные практики, а также доступные для выполнения на колясках упражнения.

В коворкинг-центре НКО Южного административного округа совместно с фондом «Без барьеров» команда организует занятия по правовой грамотности, на которых люди с инвалидностью могут узнать больше о льготах, средствах реабилитации и других юридических вопросах.

Обложка © mos.ru / Пресс-служба Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Музыкальный фестиваль

Концертный зал в коворкинг-центре НКО Юго-Восточного административного округа хорошо знаком коллективу «Солнечные нотки», который развивает региональная общественная организация «Мария». Это инклюзивный оркестр Татьяны Ореховой, где играют музыканты в возрасте от восьми до 30 лет с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями развития. Они осваивают специальные образовательные программы и различные инструменты, такие как фортепиано, блокфлейта, кларнет, саксофон, барабан, ксилофон. Ребята выступают на инклюзивных балах-концертах, выходят на сцены городских площадок, а самым ожидаемым событием становится ежегодный Международный инклюзивный музыкальный фестиваль «Солнечная музыка».

В этом году фестиваль прошёл в седьмой раз — с 7-го по 16 июня. Он объединил участников из девяти стран и 11 регионов России, которые соревновались в нескольких номинациях, таких как инструментальное и вокальное исполнительство, театральное искусство, свободный жанр. Один из этапов фестивальной программы — День театрального искусства — провели на сцене коворкинг-центра НКО в ЮВАО. Воспитанники студии «Солнечный город» представили спектакль по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. А актёры из дружественной студии инклюзивного театрального искусства АНО «Колокольчики» показали интермедии и сольные выступления.

Татьяна Орехова отметила, что на этой сцене в коворкинг-центре они проводят концертные мероприятия и фестивали с 2022 года. Чувствовать себя комфортно участникам помогают хорошее оснащение площадки, наличие кафе и гримёрок. А самое главное, по её словам, — сотрудники, команда профессионалов с добрыми сердцами.

Чемпионат по шашкам

Общероссийская общественная организация инвалидов «Российские социальные программы» начала сотрудничество с сетью коворкинг-центров НКО в этом году. 16 июня провели мероприятие в коворкинге на ВДНХ. На первый турнир по шашкам «Московский «Аленький цветочек» пришли 45 ребят в возрасте от пяти до 15 лет: дети из многодетных семей и ребята с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Они могли научиться играть в шашки и другие интеллектуальные игры, а кто уже умеет — помериться силами.

Обложка © mos.ru / Пресс-служба Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы

Пространство павильона можно зонировать, поэтому параллельно проходили сразу три мероприятия, в которых могли принять участие все желающие. Пока одни решали задачи по шашкам, другие состязались в турнире. Кроме того, проходил сеанс одновременной игры с чемпионом мира по международным шашкам 2025 года Дмитрием Батуевым.

— Выбрали эту площадку, потому что в большом пространстве дети на колясках могут свободно передвигаться. И само место невероятно красивое. С сетью коворкинг-центров НКО мы сотрудничаем недавно, но за это время у нас сложились только самые хорошие впечатления. Организаторы всегда помогут, подскажут, настроят аппаратуру. Ещё мы активно используем полиграфию. Все наши дипломы и сертификаты для участников турнира были изготовлены бесплатно, — поделилась Наталья Колосова, президент организации «Российские социальные программы».

Сеть коворкинг-центров НКО действует в Москве с 2016 года. Это площадки во всех округах, которые работают по принципу сервисной службы. Воспользоваться их услугами может любая московская социально ориентированная НКО.

Авторы Валерия Мишина