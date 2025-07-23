Деньги за службу: все выплаты участникам СВО и их семьям в 2025 году Единовременные и региональные выплаты участникам СВО в 2025 году. Какие денежные компенсации и пособия положены для членов семей контрактников, участвующих в СВО, — читайте подробнее в материале Life.ru. 22 июля, 21:35 Выплаты участникам СВО в 2025 году — что положено. Обложка © ТАСС / Александр Река

В 2025 году тема выплат участникам СВО, а также их семьям и детям остаётся одной из самых обсуждаемых в российском обществе. Федеральные и региональные власти продолжают усиливать меры поддержки для военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. Какие выплаты положены участникам СВО, какие единовременные и регулярные компенсации положены мобилизованным и их семьям, как оформить выплаты детям участников СВО — подробно рассказываем в нашем материале.

Кому положены льготы и выплаты

Выплаты и льготы в 2025 году положены следующим категориям граждан:

Мобилизованным гражданам, призванным на службу в рамках частичной или полной мобилизации.

Добровольцам, подписавшим контракт на участие в СВО.

Военнослужащим по контракту, находящимся в зоне СВО.

Родственникам (жёны, мужья, дети, родители) военнослужащих и мобилизованных.

Семьям погибших участников СВО, а также членам семей военнослужащих, признанных пропавшими без вести или получивших инвалидность вследствие ранения.

Какие выплаты положены мобилизованным и какие льготы предоставляются семьям участников СВО — зависит от статуса, региона проживания, а также от ведомства, к которому приписан военнослужащий.

Также льготы и выплаты предоставляются детям участников СВО, особенно если речь идёт о семьях с низким доходом или в случае гибели кормильца.

Участникам СВО положены единовременные и региональные выплаты. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Единовременная выплата

Единовременные выплаты участникам СВО — это основные денежные компенсации, которые государство гарантирует каждому мобилизованному, добровольцу или контрактнику, приступившему к службе в зоне СВО.

Размер единовременной выплаты устанавливается федеральным правительством и может дополняться региональными или ведомственными надбавками. В 2025 году для большинства участников СВО, мобилизованных и добровольцев сумма федеральной единовременной выплаты составляет от 195 000 до 300 000 рублей.

Выплаты, положенные мобилизованным, предоставляются при следующих условиях:

Официальное зачисление в части, задействованные в СВО.

Подписание контракта или получение мобилизационного предписания.

Участие в боевых действиях или прохождение подготовки для отправки в зону СВО.

Выплаты мобилизованным СВО также могут быть увеличены за счёт дополнительных стимулирующих надбавок (например, за успешное выполнение особо важных задач, за службу в условиях повышенного риска и т. д.).

Региональные выплаты

Каждый регион Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные региональные выплаты участникам СВО. В 2025 году этот механизм активно поддерживается в большинстве субъектов РФ, особенно в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке и в ряде других регионов.

Примеры региональных выплат:

В Москве единовременная выплата мобилизованным составляет 500 000 рублей. Контрактникам — 1,9 млн рублей. Также предусмотрены дополнительные компенсации для раненых, инвалидов и семей погибших.

В Санкт-Петербурге региональные выплаты участникам СВО варьируются от 300 000 до 1 000 000 рублей — в зависимости от статуса и длительности участия.

В некоторых регионах существуют ежемесячные надбавки к федеральному довольствию — от 15 000 до 50 000 рублей.

В отдельных субъектах РФ реализованы специальные программы: бесплатное обучение, обеспечение жильём, медицинская помощь, льготное питание для детей военнослужащих.

Для получения региональных выплат участникам СВО нужно обратиться в органы соцзащиты или подать заявление через «Госуслуги», предоставив удостоверение участника СВО, справки о составе семьи, реквизиты для перечисления средств.

Федеральные выплаты

В 2025 году федеральное законодательство гарантирует участникам СВО и мобилизованным ряд базовых выплат и компенсаций:

Ежемесячные выплаты мобилизованным:

Базовая сумма довольствия — от 204 000 рублей (без учёта надбавок, премий, полевых и боевых доплат).

Базовая сумма довольствия — от 204 000 рублей (без учёта надбавок, премий, полевых и боевых доплат). Выплаты за ранения, травмы, контузии:

В зависимости от степени тяжести размер выплат составляет от 1 млн до 3 млн рублей. Оформляются на основании медицинских документов.

В зависимости от степени тяжести размер выплат составляет от 1 млн до 3 млн рублей. Оформляются на основании медицинских документов. Выплаты семьям погибших:

Федеральная единовременная выплата в случае гибели участника СВО — 5 млн рублей. Также полагается ежемесячная пенсия по потере кормильца, выплаты детям и родителям погибшего.

Федеральная единовременная выплата в случае гибели участника СВО — 5 млн рублей. Также полагается ежемесячная пенсия по потере кормильца, выплаты детям и родителям погибшего. Выплаты участникам СВО в случае инвалидности:

Размер зависит от группы инвалидности и подтверждающих документов.

Участникам СВО положены выплаты в случае контузии, ранения, увечья. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Денежное довольствие

Денежное довольствие участников СВО — это ежемесячная сумма, которую государство выплачивает за службу в зоне проведения СВО.

Основное денежное довольствие контрактников и мобилизованных начинается от 204 000 рублей (в 2025 году).

Надбавки за участие в боевых действиях, выполнение специальных задач, командировки и ночные дежурства.

Бонусы и премии от Министерства обороны РФ, региональных и муниципальных органов.

В ряде случаев предусмотрено дополнительное стимулирование (например, премии за уничтожение техники противника или за освобождение населённых пунктов).

Вся сумма денежных выплат перечисляется на именные банковские карты, предусмотрена возможность получения выплат по месту службы или через доверенное лицо.

Прочие льготы и выплаты

Помимо прямых денежных выплат участникам СВО и их семьям в 2025 году предоставляются разнообразные льготы, компенсации и соцподдержка. Они делятся на федеральные, региональные и ведомственные.

Льготы семьям участников СВО

Выплаты семьям участников СВО включают в себя:

Единовременную выплату в случае гибели кормильца — 5 млн рублей (федеральный уровень) + региональные доплаты.

Ежемесячную пенсию по потере кормильца.

Бесплатное обучение детей в школах, колледжах, вузах (на бюджетной основе).

Приоритетное право на зачисление в детские сады, школы, секции.

Детям военнослужащих и мобилизованных предоставляются дополнительные стипендии, компенсации на питание, проезд, учебные пособия.

Выплаты в случае гибели

Если участник СВО погиб:

Федеральная выплата — 5 000 000 рублей.

Региональные выплаты (от 300 000 до 3 000 000 рублей — в зависимости от региона).

Ежемесячная пенсия на детей и иждивенцев (по линии ПФР).

Единовременные выплаты мобилизованным, полученные ранее, сохраняются за семьёй.

Медицинская помощь

Участники СВО и их семьи имеют право на:

Бесплатную медицинскую помощь в государственных клиниках.

Прохождение обследований, лечение, операции без очереди.

Обеспечение медикаментами за счёт государства.

Льготное санаторно-курортное лечение после возвращения из зоны СВО.

Обеспечение техническими средствами реабилитации

Пострадавшие участники СВО обеспечиваются:

Протезами, ортопедической обувью, колясками, слуховыми аппаратами и другими средствами реабилитации.

Все расходы на приобретение, ремонт и замену оплачиваются государством.

Оформить выплаты участники могут через военкомат или МФЦ. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Санаторно-курортное лечение

В 2025 году мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей предоставляется:

Бесплатное санаторно-курортное лечение.

Очерёдность путёвок — вне общей очереди.

Преимущество для участников СВО с инвалидностью и их детей.

Трудовые гарантии

За участниками СВО сохраняется:

Место работы и средний заработок на время службы.

Право на восстановление в должности после возвращения.

Дополнительные оплачиваемые отпуска для участников СВО и членов их семей.

Льготное зачисление в центры занятости для переобучения.

Банковские льготы

Возможность получить кредитные каникулы по всем видам кредитов и займов.

Пролонгация условий ипотечных договоров для мобилизованных и их семей.

Снижение процентных ставок по кредитам для участников СВО.

Кредитные каникулы

Оформляются по заявлению участника СВО или члена семьи.

Продолжительность — до окончания срока участия в СВО или шесть месяцев после возвращения.

Распространяется на ипотеку, автокредиты, потребительские кредиты.

Налоговые льготы

Освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на период службы.

Льготы по транспортному налогу.

Право на налоговый вычет за обучение детей, лечение, приобретение жилья.

Пенсионные льготы

Участникам СВО засчитывается служба в льготном исчислении.

Право на досрочную пенсию при определённых условиях.

Семьям погибших — повышенная пенсия по потере кормильца.

Прочие меры поддержки

Обеспечение бесплатным питанием в воинских частях.

Выплаты за участие в добровольческих движениях и гуманитарных миссиях.

Дополнительные выплаты участникам СВО за участие в освобождении территорий, выполнение сложных боевых задач.

Обеспечение жильём на льготных условиях.

Как получить выплаты: порядок оформления

Подготовить комплект документов: удостоверение участника СВО, справка о составе семьи, реквизиты банковского счёта, заявления по установленной форме.

Обратиться в военкомат, МФЦ, органы соцзащиты или на «Госуслуги».

В случае региональных выплат — подать заявку через сайт правительства региона.

Для получения льгот по налогам, кредитам, трудовым гарантиям — обращаться по месту требования с документом, подтверждающим участие в СВО.

Часто задаваемые вопросы

Какие выплаты положены участникам СВО в 2025 году?

В 2025 году участникам СВО положены единовременные и ежемесячные выплаты, региональные компенсации, выплаты семьям погибших, детям, а также комплекс социальных льгот (подробнее — выше).

Какие выплаты положены детям участников СВО?

Детям военнослужащих полагаются ежемесячные выплаты, бесплатное питание, льготы на обучение, санаторно-курортное лечение и иные меры поддержки.

Как получить региональные выплаты участникам СВО?

Через органы соцзащиты, «Госуслуги» или по месту жительства — при наличии подтверждающих документов.

Какие выплаты положены семьям погибших участников СВО?

Единовременная федеральная выплата 5 млн рублей, региональные доплаты, пенсии, компенсации за обучение и льготное медицинское обслуживание.

Авторы Кирилл Золотарев