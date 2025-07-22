WhatsApp скоро заблокируют? Вот 4 мессенджера, которые его заменят Что случится с WhatsApp в России в 2025 году, когда его заблокируют, и чем теперь пользоваться: читайте про аналоги, которыми можно заменить популярный мессенджер, — в материале Life.ru. 22 июля, 15:38 Россия готовится заблокировать WhatsApp. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»

Когда и почему могут заблокировать WhatsApp в РФ

WhatsApp* ежедневно используют около 68% россиян — это примерно 97 миллионов человек. Особенно популярно приложение среди старшего поколения, которому важны простота и привычный интерфейс. Однако в последнее время всё чаще утверждается, что в России тестируют блокировку WhatsApp*. Разговоры о возможной блокировке WhatsApp* в России с новой силой вспыхнули 18 июля, когда депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер «должен готовиться к уходу с российского рынка» и может быть внесён в перечень ПО из «недружественных» стран. Правда, позже депутат уточнил: он не говорил о прямой «блокировке», лишь констатировал риск попадания в этот список. Тем не менее всё это на фоне законодательных инициатив последнего времени выглядит тревожно для поклонников популярного мессенджера.

Кремль тоже сказал своё слово: пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что WhatsApp* — «сервис номер один» по популярности и должен соблюдать российские законы. Однако Meta* — владелец WhatsApp — с 2022 года признана экстремистской организацией и её соцсети, Facebook* и Instagram*, запрещены в РФ.

Параллельно идёт активная разработка отечественного приложения MAX от VK. Сервис находится в бета‑версии, но уже собрал более двух миллионов пользователей и нацелен на интеграцию с «Госуслугами», цифровыми ID и платежами. Также Telegram начал процесс «приземления» в России: зарегистрировал кабинеты в Роскомнадзоре, чтобы формально соответствовать закону о местных офисах.

Мнения пользователей в Интернете вновь разделились. Одни намерены держаться за WhatsApp* до конца, другие жалуются на возможную утечку данных, быструю разрядку батареи на телефонах и отсутствие должного контроля над приложением. Часть пожилых пользователей боятся, что даже Telegram окажется для них слишком сложным. Тем временем MAX уже доступен пользователям в бета-версии, Telegram «приземляется», а WhatsApp* — на пороге попадания в «список» — и многие задаются вопросом: чем пользоваться дальше, если мессенджер всё же будет заблокирован?

4 альтернатив популярному мессенджеру

1. Telegram

Telegram — один из самых популярных российских мессенджеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России и мире, созданный Павлом Дуровым. Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, файлы, голосовые и видеосообщения, совершать звонки, а также подписываться на новостные и тематические каналы. Telegram особенно популярен среди активных пользователей, СМИ и бизнесов благодаря своей гибкости и скорости.

Недавние сообщения о том, что Telegram якобы начал процесс открытия представительства в РФ, основывались на данных Роскомнадзора, где статус пункта «создать филиал или юрлицо в РФ» отмечен как «в стадии согласования». Таким образом, формально Telegram действительно выполнил часть требований landing law: зарегистрировался в Роскомнадзоре и разместил форму обратной связи, — но заявления о реальном открытии офиса пока не подтверждены.

Преимущества:

Высокая скорость работы даже при слабом интернете.

Поддержка групп, каналов, ботов и облачного хранения сообщений.

Возможность использовать с нескольких устройств одновременно.

Шифрование в «секретных чатах», а также функция самоуничтожения сообщений.

Устойчивость к блокировкам, работает через прокси и встроенный обход.

Регулярные обновления и новые функции.

Недостатки:

Секретные чаты с полным шифрованием доступны только на мобильных устройствах и включаются вручную.

Интерфейс и функциональность могут показаться сложными пожилым или малоопытным пользователям.

Отвлекающий фактор — множество каналов и контента, не всегда относящегося к личной переписке.

Отсутствие сквозного шифрования по умолчанию вызывает вопросы у сторонников абсолютной приватности.

2. MAX

Мессенджер Max — от российских разработчиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo952

MAX — это новый российский мессенджер от VK, который позиционируется как «цифровая платформа будущего». Он уже доступен для скачивания в App Store, Google Play и RuStore. В перспективе MAX объединит в себе общение, госуслуги, платежи, навигацию, маркетплейсы и другие сервисы — всё в одном приложении, по аналогии с китайским WeChat.

Преимущества:

Лёгкий и быстрый мессенджер с возможностью отправки тяжёлых файлов, качественными аудио- и видеозвонками даже при нестабильном интернете.

Возможность проводить денежные переводы в чате с собеседником.

Мини-приложения российских компаний, которые позволяют получать услуги, не покидая мессенджер.

В перспективе — глубокая интеграция с «Госуслугами» и, появление новых сервисов — цифрового ID, возможности цифровой подписи документов.

Высокий уровень безопасности — данные хранятся только в российских дата-центрах.

Уже насчитывает более 2 миллионов установок, активно развивается.

Полная поддержка со стороны государства и российских IT-компаний.

Недостатки:

Пока находится в стадии бета-тестирования — возможны баги, неполная функциональность.

Интерфейс и навигация ещё не до конца доработаны.

Ограниченная аудитория: большинство функций ориентированы на пользователей в РФ и Белоруссии.

3. VK Messenger

VK Messenger развивается на фоне импортозамещения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing

VK Messenger — мессенджер от российской соцсети «ВКонтакте», развивавшийся как отдельное приложение, интегрированный в экосистему VK. Он позволяет переписываться, звонить, обмениваться файлами, использовать стикеры и реакции. Приложение рассчитано на пользователей VK и сохраняет всю переписку в рамках одного аккаунта. Оно активно развивается на фоне тренда на импортозамещение и продвижение отечественных цифровых решений.

Преимущества:

Полная интеграция с социальной сетью «ВКонтакте».

Удобен для тех, кто уже активно пользуется VK.

Поддержка текстов, звонков, аудио- и видеосообщений.

Российская разработка — низкий риск блокировки.

Есть версия для компьютера и мобильных устройств.

Недостатки:

Требуется регистрация в соцсети «ВКонтакте», что не всем удобно.

Уровень конфиденциальности ниже, чем у Telegram.

Ограниченные возможности вне экосистемы VK.

Меньше гибкости и настроек по сравнению с продвинутыми мессенджерами.

Интерфейс уступает аналогам.

4. Session

Session — анонимный мессенджер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lea Rae

Session — это децентрализованный и максимально анонимный мессенджер с открытым исходным кодом. В отличие от большинства мессенджеров, он не требует номера телефона для регистрации и не использует централизованные серверы. Все сообщения проходят через распределённую сеть узлов и защищены сквозным шифрованием. Проект создаётся австралийской командой Loki Foundation и ориентирован на пользователей, обеспокоенных слежкой и приватностью.

Преимущества:

Не требует номера телефона или email — регистрация полностью анонимна.

Децентрализованная архитектура — нет единого сервера, который можно отключить.

Сквозное шифрование и защита метаданных — не только сообщения, но и информация об отправителе/получателе не раскрываются.

Исходный код открыт и проверяем.

Бесплатный и без рекламы.

Недостатки:

Медленнее, чем другие мессенджеры, — особенно при передаче медиафайлов.

Интерфейс на английском, локализация неполная.

Ограниченный функционал: нет звонков, ботов, каналов.

Маленькая аудитория в России.

Не всегда интуитивно понятен неподготовленным пользователям.

* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Андрей Соколов