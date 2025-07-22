WhatsApp скоро заблокируют? Вот 4 мессенджера, которые его заменят
Что случится с WhatsApp в России в 2025 году, когда его заблокируют, и чем теперь пользоваться: читайте про аналоги, которыми можно заменить популярный мессенджер, — в материале Life.ru.
Россия готовится заблокировать WhatsApp. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум»
Когда и почему могут заблокировать WhatsApp в РФ
WhatsApp* ежедневно используют около 68% россиян — это примерно 97 миллионов человек. Особенно популярно приложение среди старшего поколения, которому важны простота и привычный интерфейс. Однако в последнее время всё чаще утверждается, что в России тестируют блокировку WhatsApp*. Разговоры о возможной блокировке WhatsApp* в России с новой силой вспыхнули 18 июля, когда депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что мессенджер «должен готовиться к уходу с российского рынка» и может быть внесён в перечень ПО из «недружественных» стран. Правда, позже депутат уточнил: он не говорил о прямой «блокировке», лишь констатировал риск попадания в этот список. Тем не менее всё это на фоне законодательных инициатив последнего времени выглядит тревожно для поклонников популярного мессенджера.
Кремль тоже сказал своё слово: пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что WhatsApp* — «сервис номер один» по популярности и должен соблюдать российские законы. Однако Meta* — владелец WhatsApp — с 2022 года признана экстремистской организацией и её соцсети, Facebook* и Instagram*, запрещены в РФ.
Параллельно идёт активная разработка отечественного приложения MAX от VK. Сервис находится в бета‑версии, но уже собрал более двух миллионов пользователей и нацелен на интеграцию с «Госуслугами», цифровыми ID и платежами. Также Telegram начал процесс «приземления» в России: зарегистрировал кабинеты в Роскомнадзоре, чтобы формально соответствовать закону о местных офисах.
Мнения пользователей в Интернете вновь разделились. Одни намерены держаться за WhatsApp* до конца, другие жалуются на возможную утечку данных, быструю разрядку батареи на телефонах и отсутствие должного контроля над приложением. Часть пожилых пользователей боятся, что даже Telegram окажется для них слишком сложным. Тем временем MAX уже доступен пользователям в бета-версии, Telegram «приземляется», а WhatsApp* — на пороге попадания в «список» — и многие задаются вопросом: чем пользоваться дальше, если мессенджер всё же будет заблокирован?
4 альтернатив популярному мессенджеру
1. Telegram
Telegram — один из самых популярных российских мессенджеров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Telegram — один из самых популярных мессенджеров в России и мире, созданный Павлом Дуровым. Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, файлы, голосовые и видеосообщения, совершать звонки, а также подписываться на новостные и тематические каналы. Telegram особенно популярен среди активных пользователей, СМИ и бизнесов благодаря своей гибкости и скорости.
Недавние сообщения о том, что Telegram якобы начал процесс открытия представительства в РФ, основывались на данных Роскомнадзора, где статус пункта «создать филиал или юрлицо в РФ» отмечен как «в стадии согласования». Таким образом, формально Telegram действительно выполнил часть требований landing law: зарегистрировался в Роскомнадзоре и разместил форму обратной связи, — но заявления о реальном открытии офиса пока не подтверждены.
Преимущества:
- Высокая скорость работы даже при слабом интернете.
- Поддержка групп, каналов, ботов и облачного хранения сообщений.
- Возможность использовать с нескольких устройств одновременно.
- Шифрование в «секретных чатах», а также функция самоуничтожения сообщений.
- Устойчивость к блокировкам, работает через прокси и встроенный обход.
- Регулярные обновления и новые функции.
Недостатки:
- Секретные чаты с полным шифрованием доступны только на мобильных устройствах и включаются вручную.
- Интерфейс и функциональность могут показаться сложными пожилым или малоопытным пользователям.
- Отвлекающий фактор — множество каналов и контента, не всегда относящегося к личной переписке.
- Отсутствие сквозного шифрования по умолчанию вызывает вопросы у сторонников абсолютной приватности.
2. MAX
Мессенджер Max — от российских разработчиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photo952
MAX — это новый российский мессенджер от VK, который позиционируется как «цифровая платформа будущего». Он уже доступен для скачивания в App Store, Google Play и RuStore. В перспективе MAX объединит в себе общение, госуслуги, платежи, навигацию, маркетплейсы и другие сервисы — всё в одном приложении, по аналогии с китайским WeChat.
Преимущества:
- Лёгкий и быстрый мессенджер с возможностью отправки тяжёлых файлов, качественными аудио- и видеозвонками даже при нестабильном интернете.
- Возможность проводить денежные переводы в чате с собеседником.
- Мини-приложения российских компаний, которые позволяют получать услуги, не покидая мессенджер.
- В перспективе — глубокая интеграция с «Госуслугами» и, появление новых сервисов — цифрового ID, возможности цифровой подписи документов.
- Высокий уровень безопасности — данные хранятся только в российских дата-центрах.
- Уже насчитывает более 2 миллионов установок, активно развивается.
- Полная поддержка со стороны государства и российских IT-компаний.
Недостатки:
- Пока находится в стадии бета-тестирования — возможны баги, неполная функциональность.
- Интерфейс и навигация ещё не до конца доработаны.
- Ограниченная аудитория: большинство функций ориентированы на пользователей в РФ и Белоруссии.
3. VK Messenger
VK Messenger развивается на фоне импортозамещения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iama_sing
VK Messenger — мессенджер от российской соцсети «ВКонтакте», развивавшийся как отдельное приложение, интегрированный в экосистему VK. Он позволяет переписываться, звонить, обмениваться файлами, использовать стикеры и реакции. Приложение рассчитано на пользователей VK и сохраняет всю переписку в рамках одного аккаунта. Оно активно развивается на фоне тренда на импортозамещение и продвижение отечественных цифровых решений.
Преимущества:
- Полная интеграция с социальной сетью «ВКонтакте».
- Удобен для тех, кто уже активно пользуется VK.
- Поддержка текстов, звонков, аудио- и видеосообщений.
- Российская разработка — низкий риск блокировки.
- Есть версия для компьютера и мобильных устройств.
Недостатки:
- Требуется регистрация в соцсети «ВКонтакте», что не всем удобно.
- Уровень конфиденциальности ниже, чем у Telegram.
- Ограниченные возможности вне экосистемы VK.
- Меньше гибкости и настроек по сравнению с продвинутыми мессенджерами.
- Интерфейс уступает аналогам.
4. Session
Session — анонимный мессенджер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lea Rae
Session — это децентрализованный и максимально анонимный мессенджер с открытым исходным кодом. В отличие от большинства мессенджеров, он не требует номера телефона для регистрации и не использует централизованные серверы. Все сообщения проходят через распределённую сеть узлов и защищены сквозным шифрованием. Проект создаётся австралийской командой Loki Foundation и ориентирован на пользователей, обеспокоенных слежкой и приватностью.
Преимущества:
- Не требует номера телефона или email — регистрация полностью анонимна.
- Децентрализованная архитектура — нет единого сервера, который можно отключить.
- Сквозное шифрование и защита метаданных — не только сообщения, но и информация об отправителе/получателе не раскрываются.
- Исходный код открыт и проверяем.
- Бесплатный и без рекламы.
Недостатки:
- Медленнее, чем другие мессенджеры, — особенно при передаче медиафайлов.
- Интерфейс на английском, локализация неполная.
- Ограниченный функционал: нет звонков, ботов, каналов.
- Маленькая аудитория в России.
- Не всегда интуитивно понятен неподготовленным пользователям.
* Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.