Готовая еда в российских магазинах за год подорожала почти на треть

В России за год резко подорожали готовые блюда из магазинов — на 32,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомились наши коллеги из «Постньюс».

Наибольший рост цен зафиксирован на салаты — их стоимость увеличилась на 32,4% до 178,6 рубля для порций в 170-230 граммов. В 2024 году средняя цена составляла 134,9 рубля.

Супы подорожали на 29,3%, каши — на 27,4%, тогда как вторые блюда и бутерброды показали более умеренный рост цен (16,5% и 6,5% соответственно). Авторы исследования подчёркивают, что приведённые цифры отражают среднерыночную стоимость — в магазинах можно найти как более дешёвые, так и более дорогие варианты готовой еды.