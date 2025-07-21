Готовая еда в российских магазинах за год подорожала почти на треть
Постньюс: Готовые салаты в России за год подорожали в среднем на 32%
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В России за год резко подорожали готовые блюда из магазинов — на 32,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Ценозавр», с которыми ознакомились наши коллеги из «Постньюс».
Наибольший рост цен зафиксирован на салаты — их стоимость увеличилась на 32,4% до 178,6 рубля для порций в 170-230 граммов. В 2024 году средняя цена составляла 134,9 рубля.
Супы подорожали на 29,3%, каши — на 27,4%, тогда как вторые блюда и бутерброды показали более умеренный рост цен (16,5% и 6,5% соответственно). Авторы исследования подчёркивают, что приведённые цифры отражают среднерыночную стоимость — в магазинах можно найти как более дешёвые, так и более дорогие варианты готовой еды.
Ранее специалисты Центра макроэкономического анализа призвали на несколько месяцев зафиксировать цены на социально значимые продукты. По мнению экспертов, это поможет избежать резкого скачка инфляции, нынешнее замедление которой обусловлено недолговечными факторами.