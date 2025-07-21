За 1,5 года из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин старше 25 лет
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Более 50 тысяч мужчин старше 25 лет отчислены из украинских вузов за последние полтора года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные Госслужбы качества образования. Чиновники связывают это с попытками избежать мобилизации после начала конфликта.
«Последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет составляет более 20% от общего количества соискателей образования. В 2021/2022 учебном году эта доля составляла всего 4%», — заявил председатель службы Руслан Гурак.
Он подчеркнул, что вузы, принимающие уклонистов за взятки, должны лишаться лицензий. По данным ведомства, массовые проверки 2024–2025 годов подтвердили факты незаконного зачисления мужчин призывного возраста.
На днях стало известно о скандальной ситуации с украинским киберспортсменом Данилой Zeus Тесленко. Молодой китайской студентке грозит отчисление из вуза из-за якобы проведённой с ним ночи в декабре 2024 года. СМИ Поднебесной утверждают, что экс-игрок в Counter Strike выкладывал фотографии с девушкой в свою фан-группу и отзывался о ней, как о легкодоступной. Сам Тесленко отрицает интимную связь с китаянкой и утверждает, что не говорил ничего, что порочило бы её честь.