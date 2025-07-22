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21 июля, 21:29

Звезда «Декстера» Малкольм Уорнер утонул у берегов Коста-Рики в 54 года

Малкольм Уорнер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Малкольм Уорнер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Американский актёр Малкольм Уорнер, известный по ролям в сериалах «Декстер» и «Шоу Косби», скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание People.

По данным издания, причиной смерти стала асфиксия – актёр утонул у побережья Коста-Рики, где находился на отдыхе с семьёй. Отмечается, что его унесло течением, и он не смог выбраться.

Малкольм Уорнер родился в Нью-Джерси, после чего переехал в Лос-Анджелес вместе с матерью. Его актерская карьера началась в 2002 году с участия в сериале «Иеремия». Широкую известность Уорнеру принесла роль Тео в популярном ситкоме «Шоу Косби». Также в его фильмографии значатся роли в проектах «Декстер», «Американская история ужасов», «Форс-мажоры» и других фильмах и сериалах.

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Юния Ларсон
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