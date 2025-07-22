Глава Минюста доложил Путину об итогах Международного юридического форума

В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с министром юстиции Константином Чуйченко, сообщает пресс-служба Кремля. В центре внимания оказались итоги XIII Международного юридического форума в Санкт-Петербурге, а также развитие российской адвокатуры и подготовка закона о профессионализации судебного представительства.

Глава Минюста доложил, что форум собрал почти 6 тысяч участников, включая 23 министра юстиции, шестерых генеральных прокуроров и 17 руководителей судебных систем. В мероприятии также принял участие президент Интерпола, что, по словам Чуйченко, подтверждает высокий международный статус форума. Всего состоялось порядка 130 дискуссий и «круглых столов».

Министр подчеркнул, что российская адвокатура — один из ключевых институтов гражданского общества. Сегодня в стране действует около 75 тысяч адвокатов, и только в 2024 году более 10 тысяч из них оказали 155 тысяч бесплатных юридических консультаций. Адвокатские палаты функционируют во всех регионах, включая новые субъекты — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.