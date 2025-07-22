В Москве развивается инфраструктура для активного отдыха рядом с домом В 2025 году в столице планируется обновить и создать заново свыше 800 спортивных и более полутора тысяч детских площадок. 22 июля, 14:34 В Москве строят детские и спортивные площадки. Обложка © mos.ru

Продолжается благоустройство территорий рядом с жилыми домами. О том, какая инфраструктура для активного отдыха появится в районах столицы в ближайшее время, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Спортивные площадки

Проекты этого года отличаются большим разнообразием. Среди них привычные многофункциональные спортивные площадки, футбольные поля и турники, а также памп-треки и скейт-парки, для создания которых требуются особые условия.

Например, в этом году у дома 11а на 2-й Вольской улице в Некрасовке появится полноценный спортивный кластер. Под навесом разместятся турники и снаряды разного уровня сложности — от базовых перекладин для новичков до сложных конструкций для продвинутых спортсменов. Рядом расположится корт для падел-тенниса, скейт-парк и большое универсальное спортивное поле, которое зимой будет использоваться для катания на коньках.

Завершились работы в Спортивном сквере в Северном Бутове. Здесь обустроили футбольное поле, беговые дорожки, воркаут-зону с уличными тренажёрами, места для занятий баскетболом и игры в настольный и большой теннис.

В Ясеневе создали качественное спортивное пространство на Ясногорской улице. Здесь оборудовали огороженное полноразмерное футбольное поле, баскетбольную площадку, беговые дорожки, а также отдельную территорию для уличного воркаута, на которой установили силовые тренажёры.

У Нижнего и Верхнего Ивановских прудов в районе Ивановское появится необычная спортивная зона. Помимо всесезонной спортплощадки, уличных тренажёров и скейт-парка здесь сделают полосу препятствий с турниками, балансирами и верёвочными переходами.

В районе Вешняки — на Кетчерской улице — обустроят скейт-парк и памп-трек для любителей экстремального спорта. Кроме того, тут установят уличные тренажёры и столы для настольного тенниса. Рядом расположится площадка для баскетбола и стритбола, а также универсальная спортивная площадка и фитнес-станция «Русский ниндзя».

В Южном Медведкове — в сквере вдоль улицы Молодцова — обустроят спортивную полосу с теннисными столами и двумя фитнес-рамами «Русский ниндзя». Тренажёр подойдёт для ежедневных тренировок и подготовки к соревнованиям. Длина каждой спортивной рамы составит около девяти метров. Спортсмены могут выбрать шесть вариантов маршрутов разного уровня сложности.

Детские площадки

Больше внимания уделят детским площадкам. Так, в Бабушкинском районе — в сквере «Красная дорожка» — для маленьких москвичей оборудуют площадку с игровым комплексом в виде самолёта. Его можно будет изучить снаружи и внутри.

Во Внукове появится новый парк детства. Большая игровая зона также будет посвящена авиации. На ней будет множество горок и лазилок, качели-гнёзда и карусели, а также тематическая фотозона, где ребята смогут сделать фото в образах пилота и стюардессы.

Детские игровые зоны в Ивановском районе оборудуют возле Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, поэтому тематика площадок будет связана с водой и подводными обитателями. Например, здесь уложат покрытие цвета морской волны, а лазилка будет напоминать большого кита.

В Можайском районе обновят детскую площадку у Беловежского пруда. Она станет полноценной спортивно-игровой зоной с мини-скалодромом, горками, лазилками и паутинками для детей разных возрастов.

В районе Бескудниковский (Бескудниковский бульвар, дом 31) у ребят появится свой театр теней — пьедестал с источником света, направленным на панель из белого пластика. Здесь можно будет увидеть, как из теней складывается изображение. Модуль «Слушай город» позволит детям услышать шум мегаполиса и осмыслить окружающие их звуки.

В Ломоносовском районе (улица Крупской, дом 11) появится игровой комплекс «Наукоград». Он будет состоять из двух этажей, соединённых канатным лазом, и включит в себя различные горки, балансирующие игры и развивающие панели. Здесь также разместят модуль «Стилофон», который поможет детям создавать мелодии и развивать музыкальные навыки. Кроме того, установят модуль, который познакомит ребят с принципами работы генератора и светотехникой, а также модуль «Слушай город».

Авторы Валерия Мишина