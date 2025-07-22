В Москве открыли новый спорткомплекс с бассейнами и ледовым полем

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Максимум» в районе Южное Бутово. Там будут проводиться занятия футболом, хоккеем, теннисом и плаванием. Кроме того, в Бутовском лесопарке открыт спортивный сквер.

«В Южном Бутове всё постепенно создаёт качественно другую атмосферу, и здесь можно уже заниматься, не уезжая в центр города. Дворы стараемся благоустраивать, спортивный сквер хороший сделали. Южное Бутово — классный район», — отметил градоначальник.

По словам Собянина, крайне важно, чтобы в каждом районе создавалась своя инфраструктура, в том числе спортивная, социальная, транспортная.

Спортивный комплекс на Остафьевской улице возвели за рекордные сроки — менее чем за 2,5 года. Строительные работы велись с декабря 2022 по март 2025 года и финансировались из городского бюджета в соответствии с Адресной инвестиционной программой. Новый объект стал частью спортивного кластера, куда также входят сооружения «Спорт Станция» и «Монтреал», построенные частными инвесторами. Эти некапитальные объекты включают крытые футбольные поля, теннисные корты и ледовые арены.

Проект спортивного комплекса стал цифровым. Все этапы — от разработки концепции до получения одобрения Мосгосэкспертизы — выполнялись с применением современных электронных технологий и сервисов. Такой подход позволил оптимизировать расходы и значительно ускорить процесс строительства.

Фасады здания выполнены в актуальной цветовой гамме — проект предусматривает использование насыщенного шоколадно-коричневого оттенка «мокко-мусс». Именно этот цвет был признан главным в 2025 году по версии авторитетного института Pantone.

Двухэтажное здание площадью 8,75 тыс. кв. метров включает просторное ледовое поле (30×60 м) и два плавательных бассейна — основной (25×16 м) и тренировочный (10×6 м). Бассейны расположены в двусветном пространстве с высотой потолков 13,6 метра. Спорткомплекс стал одним из первых спорткомплексов, где для повышения безопасности установлены умные камеры в чаше большого бассейна. Система автоматически оповещает тренера через специальный браслет, если человек остаётся под водой дольше 10 секунд.

Для посетителей доступен зал общей физической подготовки с современными тренажёрами, разработанными для комплексного развития мышц. Это особенно важно для спортсменов, занимающихся плаванием и другими водными дисциплинами. Также в здании оборудован медицинский кабинет и уютный буфет на 34 места.

На прилегающей территории организована парковка на 68 машиномест, включая 11 мест для маломобильных граждан. Дополнительно созданы велопарковка и благоустроенный сквер для отдыха.

Спортивный комплекс рассчитан на одновременные занятия более 150 спортсменов, а массовые катания на льду смогут вместить свыше 200 человек. По прогнозам, ежедневная посещаемость объекта составит порядка двух тысяч гостей.

Открытие спорткомплекса состоялось 21 июля 2025 года. В новом учреждении будут проводиться тренировки по различным дисциплинам: хоккею, фигурному катанию, плаванию, аквааэробике, фитнесу, йоге и хореографии. Отдельное внимание уделено программам общей физической подготовки и специальным занятиям для участников проекта «Московское долголетие».

За последние 14 лет в Москве было возведено 338 спортивных сооружений различного типа, включая как капитальные, так и временные объекты. Более половины из них (свыше 150) представляют собой современные физкультурно-оздоровительные комплексы. До 2027 года планируется построить дополнительно 101 спортивный объект. В это число войдут около 50 спорткомплексов.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

Этим летом также завершилось благоустройство территории Бутовского лесопарка, примыкающей к храму Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского. Работы охватили участок площадью 18,58 га, расположенный между улицами Академика Глушко, Новобутовской, Поляны и Новобутовским проездом.

«Оборудованы детские площадки для ребят разного возраста, площадка для выгула собак, зоны отдыха с качелями, наружное освещение. Теперь у жителей Северного Бутова есть уютная локация для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе», — сообщил Собянин.

Центральным объектом обновлённой территории стал спортивный сквер размером 3,8 га. На его пространстве организовали пять специализированных зон: футбольное поле с высоким ограждением, универсальную площадку для баскетбола и тенниса, зону для ниндзя-спорта, площадку с четырьмя столами для настольного тенниса, а также тренажёрный комплекс с силовыми и кардиотренажёрами.

Дополнительно в парке появились детские игровые пространства, специальная площадка для выгула домашних питомцев и уютные зоны отдыха с подвесными качелями. Для комфортного пребывания в тёмное время суток установили 80 световых опор, а общее количество малых архитектурных форм превысило 500 единиц.

Проведённое благоустройство создало в Бутовском лесопарке новую многофункциональную зону, которая станет популярным местом отдыха и активного досуга для жителей района всех возрастов.

Южное Бутово — активно развивающийся район на юго-западе столицы с населением свыше 210 тысяч человек. Здесь расположены живописный ландшафтный парк, усадьба Чернево с храмом Рождества Христова, памятник адмиралу Ушакову и мемориалы Великой Отечественной войны.

Ключевые изменения последних лет реализованы в рамках программы «Мой район». Район получил станцию МЦД-2 «Бутово» и новые транспортные артерии, включая строящуюся магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Это снизит нагрузку на МКАД на 16%.

Для пешеходов построят тоннель под железной дорогой, соединяющий 2-ю Мелитопольскую и Веневскую улицы. Уже появились 19 новых автобусных маршрутов, 200 остановочных павильонов и 4 электрозаправки. Благоустроили 130 дворов, ландшафтный парк и скверы. В 2025 году запланировано обновление 27 дворов и 15 улиц. Открылись новые детские сады и школы, модернизированы поликлиники.