Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году В этом году планируется закончить модернизацию корпусов № 12 и 3. В них откроют родильный дом и центр женского здоровья. 22 июля, 20:03 В Москве проходит модернизация больниц. Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Москве завершается модернизация городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева на Лобненской улице (дом 10). До конца 2025 года будет выполнена реконструкция корпусов № 12 и 3, в которых планируется открыть родильный дом и центр женского здоровья. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Модернизация корпусов

Реконструкция корпуса № 12 была начата в сентябре 2024 года. Ранее располагавшиеся здесь кардиологические отделения перевели в уже отремонтированные корпуса № 1 и 2.

В ходе работ семиэтажное здание 1986 года постройки будет полностью модернизировано. В обновлённом корпусе площадью 14,45 тысячи квадратных метров разместят современный родильный дом на 286 коек, из них 15 — в реанимации (включая девять кувезов для новорождённых) и 15 — в стационаре кратковременного пребывания.

Размещение роддома на территории крупной многопрофильной больницы позволит поставить на службу материнству и детству все имеющиеся медицинские ресурсы, в том числе мощную диагностическую базу. При необходимости здесь будут собирать консилиумы по сложным случаям. С существующими корпусами ГКБ имени В.В. Вересаева здание объединяет подземный переход. Он значительно облегчит и ускорит маршрутизацию пациентов между различными отделениями больницы, если это будет нужно.

Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Для оснащения корпуса № 12 закупят новейшую медицинскую технику. Это, например, аппараты УЗИ, рентгеновский аппарат типа «С-дуга», реанимационное, гинекологическое, хирургическое, лабораторное и другое оборудование, в том числе высокотехнологичное —для выхаживания недоношенных детей.

Сейчас также модернизируют корпус № 3 ГКБ имени В.В. Вересаева 1971 года постройки. В обновлённом здании площадью около четырёх тысяч квадратных метров разместят центр женского здоровья, который будет работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В одном месте пациентки смогут получить все необходимые виды диагностики и лечения как для подготовки к рождению ребёнка, так и для сохранения женского здоровья.

Завершить модернизацию корпусов № 12 и 3 ГКБ имени В.В. Вересаева планируется до конца текущего года.

Многопрофильное учреждение на севере Москвы

ГКБ имени В.В. Вересаева открылась в 1937 году. Сегодня это одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений Москвы. Больница расположена на севере столицы — в Дмитровском районе по адресу: Лобненская улица, дом 10.

В рамках комплексной модернизации учреждения здравоохранения в последние годы была выполнена реконструкция основных лечебных корпусов № 1 и 2, а также построены флагманский центр экстренной помощи и вертолётная площадка. Сейчас модернизируют корпуса № 12 и 3, где разместят родильный дом и центр женского здоровья.

Врачи ГКБ имени В.В. Вересаева оказывают помощь пациентам по многим направлениям. Это в том числе гнойная и сердечно-сосудистая хирургия, травматология, нейрохирургия, акушерство, гинекология, неонатология, анестезиология-реаниматология, кардиология, сосудистая и периферическая неврология, эндокринология, терапия и другие.

Строительство и реконструкция больниц и поликлиник

С 2011 года в Москве построили более 175 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения.

В результате создания флагманских центров — на базе ГКБ имени В.В. Вересаева, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, ГКБ № 12 имени В.М. Буянова — и трансформации существующих приёмных отделений по новому стандарту работают все многопрофильные больницы Москвы.

Обложка © mos.ru / М. Мишина. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В планах на 2025–2026 годы — завершение строительства около 20 объектов городской системы здравоохранения. Продолжаются работы по реконструкции действующих больниц. Кроме того, будет завершена городская программа модернизации первичного звена.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина