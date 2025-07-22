Бузова, Валерия и Пригожин, Боня и другие звёзды посетили Super Country Club
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19 и 20 июля в Москве прошёл VK Fest, на котором команда медиа о звёздах Super построила свой Super Country Club. Его резидентами стали знаменитости и гости фестиваля, вместе с которыми мы провели выходные в атмосфере элитного загородного клуба.
Главной активностью Super Country Club стал падел-теннис — самый модный спорт сезона. Два дня на нашем розовом корте проходили любительские матчи и звёздные турниры. Мы обеспечили игроков не только спортивным инвентарём, но и поддержкой профессиональных тренеров из «Падл-хАБ», которые провели инструктаж и объяснили правила игры.
Чтобы резиденты Super Country Club не заскучали в очереди на свой сет, мы придумали для них и другие активности. Гости устроили соревнования в пинг-понг и демонстрировали самые сложные манёвры в крокете, вооружившись брендированными розовыми ракетками и молотками. Про классный фестивальный образ мы тоже не забыли: на территории клуба работал глиттер-бар, где делали блестящий мейк и переводные татуировки.
Среди резидентов нашего клуба отметилась Ольга Бузова, которая оценила и наш падел-корт, и сделала комплимент команде Super.
«Всегда в курсе, в эпицентре, яркие, на страже всех новостей. Я люблю Super!»
Ольга Бузова
Без откровений тоже не обошлось. Оля поделилась, что прошла через личную трансформацию, став более стрессоустойчивой.
«Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?»
Ольга Бузова
В гости к Super заглянули и Иосиф Пригожин с Валерией. Супруги рассказали, что у них нет загородного дома, поэтому они выбираются на природу к друзьям, которых «подсаживают» на свою любимую игру.
«У нас есть любимая настольная игра “Скрэббл”. Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают»
Валерия
Добрались до Super Country Club Аня Ищук и Димас Блог. Пара воспитывает двоих сыновей, поэтому знает, как сохранить гармонию в отношениях. Секрет прост: не пользоваться смартфонами по воскресеньям.
«Этот день мы проводим с семьёй. Никакого монтажа, публикаций и работы. В будущем будем вводить новые правила, чтобы и дети их соблюдали»
Димас Блог
Ещё один (правда, более радикальный) совет для поддержания баланса в отношениях дал рэпер ST, который недавно путешествовал с супругой Ассоль к Северному полюсу.
«Там мы физически остались без связи и смогли провести время максимально вдвоём. Мы общались, читали книги, давали друг другу свободное пространство»
ST
Заглянула к Super и Юлия Годунова. Недавно Юля и её муж — блогер Влад А4 — стали родителями, и теперь молодая мама осваивается в новой для себя роли.
«[До рождения ребёнка] я боялась, что полностью погружусь в материнство, буду заниматься только семьёй, и меня это пугало, потому что мне хотелось оставаться собой. Но ничего подобного не произошло, я получаю от материнства только позитивный опыт»
Юлия Годунова
Ещё одной резиденткой нашего клуба стала Мария Погребняк, которая воспитывает четверых сыновей и многое знает о материнстве. Впрочем, на розовом корте Super Мария намекнула на рождение пятого ребёнка.
«В падел-теннис не играю, у меня перерыв, нельзя»
Мария Погребняк
Побывала в загородном клубе Super и Виктория Боня. После сета в падел телеведущая рассказала, что в детстве предпочитала совсем другие развлечения.
«У нас в детстве делать было нечего. Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли»
Виктория Боня
За два дня фестиваля Super Country Club посетили 70 звезд, среди которых Ольга Бузова, Валерия и Иосиф Пригожин, Элджей, Митя Фомин, Akmal’, Алексей Жидковский, Элджей, Виктория Боня, Мария Погребняк, Прохор Шаляпин, ST, Илья Соболев, Марго, Алёна Жигалова, Дилара, Алексей Столяров и Вера Бонд, Милана Стар, Алеко, Юля Годунова, AMCHI, Маша Янковская, Юля Коваль, Наташа Гасанханова, Nansi & Sidorov, Катя Голышева, Даша Каплан, Даник, Паша Дворецкий, Виктория Портфолио с дочерьми Мирославой и Златой, Dasha Da Егор Шкред, Никита Сударь, Фогель, Седа Каспарова, Милана Некрасова, Николай «Женат на Марине» Слыхов, Женя Лизогуб, Давид Туров, Саня Бекер, Даша Волосевич, NeVampire, Лера Симка, Аня Ищук и Димас Блог, Тони, Эльман, Неприятный Пилягин, Лёша Чупля, Оля Лёля, Александр Новиков, Милана Гасымова, Лиза Лпшка, Паша Лим, Ваня Скрипка, Даня Кошель, Марьяна Локель, Настя и Даня Титовы, Hahalivars, Алиса Кожикина, Даша Ярец, Аслан Шукаша, Соня Слипи, Аля Еникеева, Эмиль Иманов, Серёжа OMG, Люба Бич, TWIXI, Ян Подлецкий, Майя Донцова.