Бузова, Валерия и Пригожин, Боня и другие звёзды посетили Super Country Club

19 и 20 июля в Москве прошёл VK Fest, на котором команда медиа о звёздах Super построила свой Super Country Club. Его резидентами стали знаменитости и гости фестиваля, вместе с которыми мы провели выходные в атмосфере элитного загородного клуба.

Главной активностью Super Country Club стал падел-теннис — самый модный спорт сезона. Два дня на нашем розовом корте проходили любительские матчи и звёздные турниры. Мы обеспечили игроков не только спортивным инвентарём, но и поддержкой профессиональных тренеров из «Падл-хАБ», которые провели инструктаж и объяснили правила игры.

Чтобы резиденты Super Country Club не заскучали в очереди на свой сет, мы придумали для них и другие активности. Гости устроили соревнования в пинг-понг и демонстрировали самые сложные манёвры в крокете, вооружившись брендированными розовыми ракетками и молотками. Про классный фестивальный образ мы тоже не забыли: на территории клуба работал глиттер-бар, где делали блестящий мейк и переводные татуировки.

Среди резидентов нашего клуба отметилась Ольга Бузова, которая оценила и наш падел-корт, и сделала комплимент команде Super.











«Всегда в курсе, в эпицентре, яркие, на страже всех новостей. Я люблю Super!»

Ольга Бузова

Без откровений тоже не обошлось. Оля поделилась, что прошла через личную трансформацию, став более стрессоустойчивой.

«Меня сложно вывести из равновесия. Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?»

Ольга Бузова











В гости к Super заглянули и Иосиф Пригожин с Валерией. Супруги рассказали, что у них нет загородного дома, поэтому они выбираются на природу к друзьям, которых «подсаживают» на свою любимую игру.

«У нас есть любимая настольная игра “Скрэббл”. Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают»

Валерия

Добрались до Super Country Club Аня Ищук и Димас Блог. Пара воспитывает двоих сыновей, поэтому знает, как сохранить гармонию в отношениях. Секрет прост: не пользоваться смартфонами по воскресеньям.

«Этот день мы проводим с семьёй. Никакого монтажа, публикаций и работы. В будущем будем вводить новые правила, чтобы и дети их соблюдали»

Димас Блог

Ещё один (правда, более радикальный) совет для поддержания баланса в отношениях дал рэпер ST, который недавно путешествовал с супругой Ассоль к Северному полюсу.

«Там мы физически остались без связи и смогли провести время максимально вдвоём. Мы общались, читали книги, давали друг другу свободное пространство»

ST

Заглянула к Super и Юлия Годунова. Недавно Юля и её муж — блогер Влад А4 — стали родителями, и теперь молодая мама осваивается в новой для себя роли.

«[До рождения ребёнка] я боялась, что полностью погружусь в материнство, буду заниматься только семьёй, и меня это пугало, потому что мне хотелось оставаться собой. Но ничего подобного не произошло, я получаю от материнства только позитивный опыт»

Юлия Годунова

Ещё одной резиденткой нашего клуба стала Мария Погребняк, которая воспитывает четверых сыновей и многое знает о материнстве. Впрочем, на розовом корте Super Мария намекнула на рождение пятого ребёнка.

«В падел-теннис не играю, у меня перерыв, нельзя»

Мария Погребняк

Побывала в загородном клубе Super и Виктория Боня. После сета в падел телеведущая рассказала, что в детстве предпочитала совсем другие развлечения.

«У нас в детстве делать было нечего. Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли»

Виктория Боня