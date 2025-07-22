ЦМЭФ в Душанбе объединил более 100 участников из пяти стран

В столице Таджикистана Душанбе состоялся Центральноазиатский международный экономический форум (ЦМЭФ). Он стал завершающей точкой большого проекта — международной экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии».

Участие в мероприятии приняли более 100 представителей из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Форум наладил связи между регионами, организациями, предпринимателями, университетами и молодёжью. Целью мероприятия стало подведение итогов экспедиции и превращение полученного опыта в инициативы, способствующие устойчивому развитию евразийского пространства.

ЦМЭФ открылся пленарной сессией «Формируем региональное пространство доверия, партнёрства и дружбы». В заседании участвовали представители правительств, бизнеса, общественных объединений и эксперты из Центральной Азии и России. Соорганизаторами стали АНО «Международный центр региональной интеграции», Российско-Таджикский Деловой Совет, Фонд «Росконгресс» и мэрия Душанбе.

Фото © Росконгресс / Кирилл Казачков

В числе выступающих были: замминистра экономического развития и торговли Таджикистана Ахлиддин Нуриддинзода; замминистра экономического развития России Мурат Керефов; статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов; посол России в Таджикистане Семён Григорьев; замминистра финансов и экономики Туркменистана Бабанияз Ялаков; советник министра Узбекистана Суратилло Исматов; директор по инвестиционным проектам в «Авесто Групп» Бежан Азонов и основатель Wildberries Татьяна Ким.

Модератором выступил гендиректор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев.

«За 51 день мы проехали более 10 тысяч километров, посетили 27 городов, провели более 160 мероприятий. Экспедиция показала: есть колоссальный запрос на объединение усилий от бизнеса до культуры», — отметил Назаралиев.

Фото © Росконгресс / Кирилл Казачков

Он уточнил, что форум продолжает идеи экспедиции в аналитическом формате. Здесь осмысливают созданные инициативы и связи. Назаралиев подчеркнул, что доверие и взаимная выгода — основа устойчивого сотрудничества в регионе.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность нашим партнёрам. Особенно Исполнительному органу государственной власти Душанбе и Правительству Таджикистана», — добавил он.

Участники заседания обсудили направления кооперации в цифровой экономике, логистике, промышленном партнёрстве, молодёжном обмене и креативных индустриях. Также было рассмотрено гуманитарное взаимодействие, включая роль русского языка в экономическом и культурном диалоге.