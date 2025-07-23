Такого трэша не было: Рыжий из «Иванушек» и Пригожин высмеяли измену главы Astronomer на концерте Coldplay

Камеры поцелуев на концертах являются хорошей идеей, однако они могут создать нелепые ситуации, в которую угодил CEO крупной IT-компании Astronomer Энди Байрон на концерте Coldplay. Специально для Life.ru ситуацию прокомментировали Андрей Григорьев-Апополонов из группы «Иванушки International» и продюсер Иосиф Пригожин.

Напомним, камера выхватила Энди Байрона, который стоял в обнимку с HR-менеджером компании Кристин Кэбот на концерте, пока его жена с детьми были дома. Видео разлетелось по соцсетям, собрав миллионы просмотров, а имя незадачливого бизнесмена стало нарицательным.

Григорьев-Апполонов, шокированный размахом ситуации, заявил, что на концертах «Иванушек International» подобных конфузов никогда не было.

Такого трэша, как на концерте Coldplay, слава богу, на моих концертах не было. К самим камерам поцелуев отношусь позитивно. Все ведь там знают, что так снимать будут. Эти ребята просто забылись в приливе чувств. Андрей Григорьев-Апополонов Солист группы «Иванушки International»

Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, признался, что не в курсе, были ли подобные инциденты на концертах, организованных им, но позитивно оценил идею с камерами поцелуев. Он отметил, что люди имеют право проявлять свои чувства.

У людей чувства есть какие-то друг к другу, значит, пусть целуются, а что такого-то? Это же эмоции, это чувства. Для этого чувства и существуют, чтобы не откладывать их на потом, а сразу делать. Иосиф Пригожин Продюсер

Однако продюсер добавил, что у этой медали есть и обратная сторона – можно «влипнуть», как это и случилось с американским бизнесменом.

«Другая сторона медали с этими камерами – можно влипнуть в этой ситуации, если ты не со своей женщиной обнимаешься, как вот этот гражданин. Но пусть скажет, что с подружкой обнимался, отмажется. Значит, не надо изменять, чтоб такого не было. А если это и делаешь, то не на публике точно», — добавил Пригожин.