Пашинян внезапно засобирался в Россию
Пашинян примет участие в экологической конференции на Алтае с 24 по 26 июля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © AP/TASS
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля отправится с рабочим визитом в Россию. Как сообщили в пресс-службе армянского правительства, глава кабмина примет участие в международной конференции по вопросам экологии и охраны природы, которая пройдёт в Республике Алтай.
Мероприятие соберёт представителей разных стран и международных организаций, а основное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Отмечается, что с 18 по 23 июля Пашинян находился в отпуске.