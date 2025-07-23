Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 08:00

Пашинян внезапно засобирался в Россию

Пашинян примет участие в экологической конференции на Алтае с 24 по 26 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © AP/TASS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © AP/TASS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля отправится с рабочим визитом в Россию. Как сообщили в пресс-службе армянского правительства, глава кабмина примет участие в международной конференции по вопросам экологии и охраны природы, которая пройдёт в Республике Алтай.

Мероприятие соберёт представителей разных стран и международных организаций, а основное внимание будет уделено вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Отмечается, что с 18 по 23 июля Пашинян находился в отпуске.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar