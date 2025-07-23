Пашинян внезапно засобирался в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 июля отправится с рабочим визитом в Россию. Как сообщили в пресс-службе армянского правительства, глава кабмина примет участие в международной конференции по вопросам экологии и охраны природы, которая пройдёт в Республике Алтай.