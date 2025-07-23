С 1 января повысят пособия. Какие социальные выплаты вырастут после повышения МРОТ С 1 января 2026 года планируется повысить МРОТ. Какие пособия вырастут после того, как увеличат минимальный размер оплаты труда? 23 июля, 10:09 Юристы рассказали, какие социальные выплаты повысят с 1 января. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

На сколько повысят МРОТ с 1 января 2026 года

В Госдуме готовятся рассмотреть законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года. Если его примут, то минимальный размер оплаты труда вырастет до 50 000 рублей. Для сравнения: МРОТ на 2025 год составляет 22 440 рублей.

В июле вопрос повышения МРОТ начал обсуждаться очень активно. Все инициативы сводятся к необходимости повышения минимального размера оплаты труда. Открытым остаётся лишь вопрос, на сколько вырастет МРОТ. Так, профсоюзы выступали с предложением повысить его до уровня не менее 52 000 рублей. Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 27 093 рублей.

Какие пособия повысят после увеличения МРОТ с 1 января 2026 года

От МРОТ зависит сумма целого ряда пособий и социальных выплат. Соответственно, после повышения МРОТ пересчитывают и размер этих мер социальной поддержки. Так, от него зависят больничные выплаты. При оплате больничного листа работник должен получить сумму не ниже МРОТ за полный месяц нетрудоспособности. Это правило действует независимо от трудового стажа сотрудника.

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет должно составлять не менее 40% от среднего заработка или же от федерального МРОТ. С 1 февраля 2025 года пособие для неработающих — 10 103 рубля, для работающих есть минимум и максимум — от 10 103 до 68 995 рублей.

— 10 103,83 рубля в месяц выплачивается неработающим людям. Пособие назначается в том случае, если родитель не получает пособие по безработице. Неработающие родители, а также уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам или уходу за ребёнком могут выбрать, что получать. Первый вариант — пособие по уходу за ребёнком. Второй — единое пособие, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Пособие по безработице. Максимальный размер пособия приравнен к величине МРОТ, но получение выплаты в таком размере возможно лишь при соблюдении ряда строгих условий, поэтому большинство безработных получают пособие в меньшем размере.

Какие социальные выплаты повысят с 1 августа 2025 года

Целый ряд выплат повысят на региональном уровне. Так, в Мурманской области в рамках постановления губернатора в августе 2025 года студенты, которые окончили первый курс в 2024/2025 учебном году на «отлично», могут получить именную стипендию. Сумма выплат составит 100 000 ежемесячно.

— В Подольске Московской области с 1 августа начнут компенсировать сумму проезда к работе медикам из государственных медучреждений, которые проживают далеко от работы, — добавила Елена Кузнецова.

Кроме того, с 1 августа повысят пенсию работающим пенсионерам, а также накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. Сделают корректировки и доплат к пенсиям лётчикам и шахтёрам.

Авторы Нина Важдаева