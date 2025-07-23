Скандальные кадры: Появились новые доказательства дружбы Трампа с Эпштейном
CNN: Эпштейн был на свадьбе Трампа и посещал с ним модные показы
Трамп и Эпштейн. Обложка © Getty Images / Thomas Concordia
Обнаруженные фотографии и видеозаписи подтверждают ранее неизвестные факты о связях Дональда Трампа с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает CNN, получивший эксклюзивный доступ к архивным материалам.
Материалы включают ранее не публиковавшиеся фотографии со свадьбы Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал Эпштейн, а также кадры с модного показа Victoria's Secret 1999 года, запечатлевшие их общение. Эти свидетельства появились на фоне общественного резонанса вокруг решения Минюста США не рассекречивать обещанные документы по делу Эпштейна, что вызвало недовольство среди сторонников движения MAGA.
«Вы, должно быть, шутите надо мной», — заявил Трамп журналистам CNN на просьбу прокомментировать архивные кадры, после чего прервал разговор, назвав телеканал «фейковыми новостями».
Согласно материалам западных СМИ, Трамп не менее семи раз летал на частном самолёте Эпштейна. В 2002 году он называл финансиста потрясающим человеком в интервью, отмечая их общий вкус к красивым женщинам.
Напомним, Джеффри Эпштейн, обвинённый в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был знаком с Дональдом Трампом с 1980-х. В 2002 году Трамп назвал его «отличным парнем», но после ареста Эпштейна в 2008-м разорвал контакты. Документы дела и свидетельства жертв не указывают на причастность Трампа к преступлениям. Президент утверждал, что сотрудничал с властями по делу Эпштейна, но детали не раскрыл.
Недавно в газете The Wall Street Journal появилась резонансная статья, где утверждалось, что Джеффри Эпштейн преподнёс Дональду Трампу на его 50-летний юбилей в 1996 году пикантный подарок – рисунок обнажённой женщины с личной подписью. Вице-президент США Джей Ди Вэнс бурно отреагировал на эту публикацию, назвав её «абсолютной чепухой». Он также выразил недоумение о том, почему журналисты не опубликовали само письмо, к которому, как они утверждают, был приложен этот рисунок. В ответ Дональд Трамп обвинил владельца издания, медиамагната Руперта Мёрдока, в распространении заведомо ложной информации. Он подал иск в суд против Мёрдока, требуя возмещения ущерба своей репутации в размере 10 миллиардов долларов.