Скандальные кадры: Появились новые доказательства дружбы Трампа с Эпштейном

Обнаруженные фотографии и видеозаписи подтверждают ранее неизвестные факты о связях Дональда Трампа с осуждённым финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает CNN, получивший эксклюзивный доступ к архивным материалам.

Материалы включают ранее не публиковавшиеся фотографии со свадьбы Трампа и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал Эпштейн, а также кадры с модного показа Victoria's Secret 1999 года, запечатлевшие их общение. Эти свидетельства появились на фоне общественного резонанса вокруг решения Минюста США не рассекречивать обещанные документы по делу Эпштейна, что вызвало недовольство среди сторонников движения MAGA.

Эпштейн на одной вечеринке с Трампом. Фото ©

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«Вы, должно быть, шутите надо мной», — заявил Трамп журналистам CNN на просьбу прокомментировать архивные кадры, после чего прервал разговор, назвав телеканал «фейковыми новостями».

Согласно материалам западных СМИ, Трамп не менее семи раз летал на частном самолёте Эпштейна. В 2002 году он называл финансиста потрясающим человеком в интервью, отмечая их общий вкус к красивым женщинам.

Напомним, Джеффри Эпштейн, обвинённый в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, был знаком с Дональдом Трампом с 1980-х. В 2002 году Трамп назвал его «отличным парнем», но после ареста Эпштейна в 2008-м разорвал контакты. Документы дела и свидетельства жертв не указывают на причастность Трампа к преступлениям. Президент утверждал, что сотрудничал с властями по делу Эпштейна, но детали не раскрыл.