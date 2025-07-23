Рэпер-иноагент Face* исчез из базы розыска МВД России

Рэпер Face* (Иван Дремин*, признан в России иностранным агентом) больше не значится в базе розыска МВД. На сайте ведомства его данные были удалены — ранее артист числился в федеральном розыске по неуточнённой статье.

Причины исключения из базы официально не названы. Также неизвестно, прекращено ли уголовное производство против музыканта или дело было переквалифицировано.

Face* покинул Россию после начала СВО, выступал с критикой власти и позже был внесён Минюстом в реестр иноагентов. Сейчас он проживает за границей и продолжает музыкальную деятельность.