Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 10:32

Рэпер-иноагент Face* исчез из базы розыска МВД России

Рэпер Face*. Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

Рэпер Face*. Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

Рэпер Face* (Иван Дремин*, признан в России иностранным агентом) больше не значится в базе розыска МВД. На сайте ведомства его данные были удалены — ранее артист числился в федеральном розыске по неуточнённой статье.

Причины исключения из базы официально не названы. Также неизвестно, прекращено ли уголовное производство против музыканта или дело было переквалифицировано.

Объявленному в розыск рэперу Face* светит два года тюрьмы в России
Объявленному в розыск рэперу Face* светит два года тюрьмы в России

Face* покинул Россию после начала СВО, выступал с критикой власти и позже был внесён Минюстом в реестр иноагентов. Сейчас он проживает за границей и продолжает музыкальную деятельность.

* Включён в перечень иностранных агентов Министерством юстиции России.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Законы
  • МВД РФ
  • иноагенты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar