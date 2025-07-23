Делом о жестоком избиении 17-летнего подростка в Москве заинтересовались военные
Общественница Кашеварова: Избитого в Москве подростка взяли под защиту военные
Избитого в Москве подростка поддержали военные. Обложка © Telegram / Анастасия Кашеварова
Московский подросток, избитый в «Лосином острове», находится под защитой военных и силовиков. Об этом сообщила общественница и журналист Анастасия Кашеварова. В своём Telegram-канале она написала, что 22 июля утром силовики посетили 17-летнего пациента в больнице с целью оказания ему поддержки.
«Мой муж, наши московские силовики, взяли парня под опеку», — отметила Кашеварова.
По информации от общественницы, бойцы посетили пострадавшего, чтобы обеспечить ему поддержку и защиту ввиду неблагополучной ситуации в его семье. Кашеварова также заявила, что ожидает от следствия решительных действий по этому делу, без попыток его замять.
По данным СМИ, в середине июля подросток подвергся жестокому нападению в лесополосе Гольяново. Группа взрослых мужчин избила его, раздела и попыталась изнасиловать с использованием предмета. Предполагается, что эта группа может быть причастна к другим нападениям на несовершеннолетних.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в избиении подростков. В Невском районе семиклассница обратилась в полицию с заявлением. Девочка рассказала, что 37-летний отчим избивает её и её знакомых. Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире двоих восьмиклассников с телесными повреждениями.