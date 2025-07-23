Дрифт не для всех: как RDS возвращает автоспорту душу

Только дым, скорость, бензин в крови и любовь к заносу. Мы поговорили с владельцем и директором Российской Дрифт Серии Дмитрием Добровольским о том, причём тут Япония, почему дрифт — это больше, чем спорт, и когда ждать новых мероприятий.

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— С чего вообще всё началось? Почему решили устроить в России дрифт-фестиваль?

Идея эта была у меня очень давно. Я первый раз побывал на Мацури (по-японски «мацури» — это и есть фестиваль, праздник) в Японии много лет назад, и вот там тоже увидел кучу народа, которые на своих машинах едут боком, и все в толпе, без всяких там соревнований, а просто кайфуют сами для себя, катаются. Кто-то просто приезжает посмотреть, кто-то сосиски ест, кто-то машины смотрит. Вот такой формат мне очень понравился, и я на самом деле мечтал, что надо у нас провести. Как только появилась возможность втиснуть фестиваль в хорошие даты, мы это сразу сделали.

— Как на сегодняшний день дрифт развивается в России? Какие у него перспективы?

— Дрифт — это самая популярная дисциплина автоспорта не только в России, но и в мире. Соответственно, вот это всё — движение последних пары десятков лет, оно у нас очень активно, и я бы сказал так, что темпы роста иногда слишком большие и за ними не поспевает инфраструктура. Но с точки зрения уровня российский дрифт, несмотря на все санкционные ограничения и отсутствие иностранных пилотов, до сих пор остаётся сильнейшим в мире.

— Какие основные достижения Российской Дрифт Серии за последние годы вы можете выделить?

— На сегодняшний день то, что мы делаем, те проезды, которые ребята показывают, во всём мире экспертами признаются действительно лучшими. И, конечно, развитие судейства. Наша телеметрия RDS Drift Dynamics, которая сейчас есть, она уникальна, в мире никто такого не делает.

— Какие перспективы роста видите для российских дрифтеров на международной арене?

— Это им к нам надо ехать. Все хотят. Мы общаемся неформально со многими участниками американского чемпионата, европейских, японских соревнований. Они, конечно, с восторгом отзываются о всех наших трассах. Они скучают, им не хватает того, что у нас есть.

— Любой желающий может принять участие в дрифте?

— Это же не аттракцион, когда ты пришёл, купил билет и тебя покатали. Автоспорт — это процесс, это жизнь. Если ты готов в эту жизнь погружаться, готов делать это своей основной деятельностью, тогда ты найдёшь какой-то вариант, какие-то ресурсы — деньги, возможности участвовать. Но для этого нужно отдать себя автоспорту, тогда всё будет. А вот так просто прийти, заплатить деньги, поучаствовать… ну, теоретически это возможно — прийти, у кого-то машину в аренду взять, но это не будет участие в мероприятии, подобном нашему, это будут просто покатушки. Сейчас многие фестивали для этого и существуют. Приходи да катайся! Договорись с кем-нибудь, в аренду возьми тачку за 100 тысяч рублей, катайся сколько хочешь.

— Какие перспективы у фестиваля дрифта?