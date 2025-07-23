От зоны — до собачьей смерти: Как предатель Павлов навеки остался в харьковской грязи Недавно предатели из РДК* понесли серьёзные потери под Харьковом. Среди уничтоженных боевиков оказались и беглые россияне. Судя по всему, главарь банды Кирилл Капустин** теперь делает ставку на предательство: зэков и дезертиров берут в плен и вербуют в ряды ВСУ. 23 июля, 16:39 Главарь РДК* Кирилл Капустин** оплакивал уничтоженного соратника. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фото © Getty Images / Narciso Contreras, Muhammed Enes Yildirim, © YouTube / 5канал

Как под Харьковом выкосили банду перебежчиков из РДК*

— До встречи на танцполе! — ещё год назад ехидно обращался к солдатам России в эфире центральных украинских телеканалов член РДК*, беглый российский военнослужащий Михаил Павлов**. Приглашение было принято, но пригласивший в итоге сам не пришёл.

Павлов командовал группой штурмовиков в составе Русского добровольческого корпуса* и был ликвидирован вместе с ней на Купянском направлении во время попытки штурма позиций российских войск, похоже, весной этого года. В тот период российские войска начали здорово теснить укровояк в Харьковской области.

Пантеон погибших беглых российских «мучеников»-неовласовцев из РДК* за последние несколько месяцев пополнился заметно. В начале лета российские военные плотно накрыли позиции предателей под Харьковом. Погибших было так много, что по этому поводу главари формирования даже устроили очередную неоязыческую ночную Неделю памяти с поминальным костром, факелами, речёвками и молитвами — в общем, мало чем отличимую от подобных мероприятий «побратимов»-укронацистов из того же «Азова»*.

Как оказалось, в список поминаемых попал круто распиаренный в украинских медиа россиянин Михаил Павлов** с позывным Перс. Он попал к российским предателям из плена — оказался в нём в Запорожской области, будучи в составе российского подразделения «Шторм Z», в котором служили заключённые по контракту.

Почему в РДК* идут только отбросы? Шокирующая схема вербовки

Главарь РДК* Кирилл Капустин** и Михаил Павлов**. Фото © YouTube / 5канал

Перебежчик в ряды РДК* наглядно демонстрирует тактику набора в формировании, работающем под плотной крышей ГУР Кирилла Буданова**. Его главарь — Кирилл Капустин** — в одном из многочисленных интервью признался, что активно работает с российскими военнопленными, пытаясь их завербовать на службу.

Сотрудничество с ГУР открывает многие двери для боевиков Капустина**: они в разы лучше обеспечены на передовой, чем любые другие вояки ВСУ, — обмундированием, оружием, пайками и техникой. Вхожи в различные высокие кабинеты, им легче получить украинское гражданство при необходимости, однако всё это не решает главной проблемы предателей — их ряды немногочисленны.

Пару лет назад немецкие журналисты из Deutsche Welle попытались оценить размах этого «патриотического движения» и насчитали примерно 100–150 участников. При этом украинские блогеры ещё недавно писали, что распиаренный отряд на самом деле уже давно большей частью состоит из граждан Незалежной. Дескать, за годы боёв беглые россияне в основном уже были истреблены и в отсутствие восполнения освобождающиеся места теперь стали занимать военнослужащие ГУР.

Как бы Капустин** ни пиарил себя и своих подчинённых, какие бы героические фотосеты и интервью в украинских СМИ они не устраивали — в РДК* россияне идти не спешат. Даже среди тех граждан России, кто не согласен с происходящим на Украине, большинство понимает, что отправиться к Капустину** означает предать Родину.

Решать кадровые вопросы новые власовцы пытаются двумя путями: с недавних пор они начали заявлять о себе как о политическом движении — так, недавно они примкнули к шабашу навальнистов** в Берлине, где организовали свою колонну под флагами РДК*.

Второй путь: вербовка российских военнопленных, особенно если они бывшие зэки. В этом случае предатели рассчитывают на возможные корыстные мотивы попавших к ним людей.

Бывший уголовник и предатель: за что убили Михаила Павлова**

Предатель Михаил Павлов**. Фото © YouTube / 5канал

Михаил Павлов** оказался как раз из таких. На момент смерти ему было 26 лет, он родом из Иванова. В 16 лет сколотил свою банду и промышлял мошенничеством: обманывал страховые компании — бил машины в подставных авариях, сжигал дома. Таким образом, зарабатывал, по его же собственным словам, несколько лет — до 2018 года. В том году попался с наркотиками и был осуждён по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) на 6 лет в колонии строгого режима.

Здесь познакомился с сидельцами с Украины, которые объяснили ему, где его настоящая родина. Поэтому после начала СВО сознательно ждал, когда к ним в колонию приедут вербовщики из Минобороны, чтобы выйти досрочно, а на территории Украины как можно быстрее сдаться ВСУ. Занятно, что Евгений Пригожин к ним тоже приезжал, однако Павлов** пойти в «Вагнер» не решился — похоже, просто струсил. Известно, что в ЧВК не прощали предательства и дезертирства и в таких случаях не действовали по закону — знаменитая «кувалда Пригожина» пугала всех.

План предателя сработал — при взятии в плен он охотно делился всем, что знал о своём подразделении: расположение, количество личного состава и техники и прочее. А уже спустя месяц оказался в рядах РДК* с украинскими шевронами.

— Это подразделение [РДК*] подходит мне вообще на 100% по своим идеям, по своим взглядам, целям и задачам. Я приехал сюда не за гражданством Украины, я приехал сюда помочь людям, сделать свой вклад, — давал направо и налево интервью новый боец отряда предателей. — Армия России — это армия зэков, это одна большая колония. Они не понимают, за что они стоят, за что они воюют.

Мозги в мясорубке: какие сказки рассказывают новобранцам РДК*

Вояки РДК* всегда отличались любовью к самопиару. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

В многочисленных заявлениях Павлова** хорошо различимы западные нарративы, которые так нравятся нынешней украинской власти. По его словам, в России нужно навести порядок так, чтобы остался «небольшой клочок земли [центральные регионы. — Прим. Life.ru]». Потому что цитата, «иначе так и будем жить и не понимать, за что нас ненавидят».

С родными из Иванова предатель после побега не общался. По его словам, мать, брат и даже не живущий с семьёй отец отреклись от него, назвав «власовцем», однако это Павлова** не заботило: он собирался победить москалей и на Украине завести семью — у него там даже появилась невеста.

— Здесь [на Украине] будет не победа, а перемога! — заявил он одной из украинских журналисток.

С тем и довоевался. «В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов** с позывным Перс», — сообщили в российском Минобороны РИА «Новости». Предателей уничтожили под Купянском в Харьковской области. Павлов** стал 22-м ликвидированным боевиком из ближайшего окружения главаря РДК* Кирилла Капустина**.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Что ждёт тех, кто перешёл в РДК*? 0 Смерть на фронте (как Михаил Павлов — «перемога» не спасла) Тюрьма или трибунал (если попадут в плен к своим) Бегство в Европу (но там их тоже никто не ждёт) Новые преступления (бандиты останутся бандитами)

Авторы Евгений Кузнецов